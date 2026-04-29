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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre. Foto: JNE
Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre. Foto: JNE
/ CESAR CAMPOS
Por Redacción EC

A través del Decreto Supremo Nº 070-2026-EF, publicado en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, hoy 29 de abril, el Gobierno autorizó una transferencia de 17 millones 370 mil 221 soles a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para financiar los gastos asociados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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