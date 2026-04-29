A través del Decreto Supremo Nº 070-2026-EF, publicado en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, hoy 29 de abril, el Gobierno autorizó una transferencia de 17 millones 370 mil 221 soles a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para financiar los gastos asociados a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La medida se financia con recursos de la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“(...) Que, en ese sentido, corresponde autorizar una Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, hasta por la suma de S/ 17 370 221,00 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO Y 00/100 SOLES), a favor del Jurado Nacional de Elecciones, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para los fines señalados en los considerandos precedentes”, precisa el escrito.

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se realizarán el domingo 4 de octubre y permitirán elegir gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales en todo el país, incluida la Provincia Constitucional del Callao, así como alcaldes y regidores.

El decreto supremo cuenta con la firma del presidente José María Balcázar y del ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña.