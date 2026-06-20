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Resumen

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Si bien aún no se termina de pasar la página respecto a las elecciones generales, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) ya empezaron su propia cuenta regresiva. A las 11:59 p.m. de ayer —viernes 19 de junio— cerró el plazo para que las agrupaciones políticas solicitaran formalmente la inscripción de sus listas de candidatos a gobernadores, alcaldes y demás autoridades que participarán en esta contienda, prevista para el próximo 4 de octubre. Sin embargo, la costumbre de esperar hasta el último minuto volvió a imponerse.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.