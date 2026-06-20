Si bien aún no se termina de pasar la página respecto a las elecciones generales, las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) ya empezaron su propia cuenta regresiva. A las 11:59 p.m. de ayer —viernes 19 de junio— cerró el plazo para que las agrupaciones políticas solicitaran formalmente la inscripción de sus listas de candidatos a gobernadores, alcaldes y demás autoridades que participarán en esta contienda, prevista para el próximo 4 de octubre. Sin embargo, la costumbre de esperar hasta el último minuto volvió a imponerse.

De las más de 14.400 listas que se estimaban a nivel nacional, a las 9 p.m. solo se había registrado el 67,97% (unas 9.800), según la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En el caso de Lima Metropolitana, donde la próxima autoridad edil reemplazará a Renzo Reggiardo, el avance era incluso menor y apenas alcanzaba el 38,10% a la misma hora. Y, al cierre de esta edición, solo se habían registrado 20 listas.

En el partidor hacia la Alcaldía de Lima N.° Agrupación política Nombre de candidato Fecha y hora de solicitud Designado 1 Somos Perú Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca 17/06/2026 15:20 No 2 Visión Perú Santiago Rosendo Abarca León 17/06/2026 19:13 Sí 3 Partido Frente de la Esperanza 2021 Elizabeth María del Rosario León Chinchay 17/06/2026 20:15 Sí 4 Partido Patriótico del Perú Sandro Caller Gutiérrez 18/06/2026 21:37 Sí 5 Avanza País Francis James Allison Oyague 19/06/2026 12:36 No 6 Ahora Nación Susel Ana María Paredes Piqué 19/06/2026 13:42 No 7 PPC Edgardo Renán de Pomar Vizcarra 19/06/2026 14:10 Sí 8 Podemos Perú Daniel Belizario Urresti Elera 19/06/2026 15:05 Sí 9 Renovación Popular Luis Isael Rubio Idrogo 19/06/2026 15:09 Sí 10 Acción Popular Carlos Alberto Tejada Noriega 19/06/2026 15:51 No 11 Batalla Perú Samir Frank Quispe Caballero 19/06/2026 16:18 Sí 12 Juntos por el Perú Oswaldo Hernán Vargas Cuellar 19/06/2026 15:47 No 13 Partido Demócrata Verde Flor de María Hurtado Valdéz 19/06/2026 17:36 Sí 14 Partido Cívico Obras Ricardo Pablo Belmont Cassinelli 19/06/2026 20:04 Sí 15 Pueblo Consciente Luis Alberto Huette Tolentino 19/06/2026 20:14 No 16 Integridad Democrática Jessica Viviana Linares Romero 19/06/2026 20:22 Sí 17 Coalición Transformadora Tierra Verde Yehude Simon Munaro 19/06/2026 21:16 Sí 18 Partido Morado Victoria Betzabé La Cruz Garcés 19/06/2026 20:33 Sí 19 Fuerza Popular Samuel Marcos Daza Taype 19/06/2026 22:13 Sí 20 Perú Libre Rubén José Ramírez Mateo 19/06/2026 23:13 Sí Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con corte al 19/06/2026 23:13 p.m. Elaboración propia. ```

Todo ello ocurre a pesar de que el plazo inicialmente vencía el pasado 16 de junio y de que, ante la gran cantidad de organizaciones políticas que aún no habían completado el trámite, se amplió de manera extraordinaria por 72 horas más.

“El día 16 de se vencía el plazo. (…) Lo que decidimos, considerando de que había todavía una gran cantidad de organizaciones políticas y de listas no inscritas, es ampliar tres días. Son 72 horas que hemos establecido, creo que es un plazo muy prudente para que puedan, cualquier dificultad, cualquier cosa, suplirlas”, expresó el presidente del JNE, Roberto Burneo, este viernes.

En el partidor

El primer candidato en presentar su solicitud para participar en la contienda fue Carlos Bruce, exministro y actual alcalde de Surco, quien, al no existir la figura de la reelección a nivel, busca dar el salto a la Alcaldía de Lima con Somos Perú. Lo hizo el 17 de junio.

Carlos Bruce habló sobre su deseo de convertirse en el próximo alcalde de Lima | Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec

Tras Bruce también presentaron sus solicitudes el abogado Santiago Abarca León, por Visión Perú, y la ingeniera Elizabeth León Chinchay, quien vuelve a postular con el Frente de la Esperanza. Al día siguiente se inscribió Sandro Caller, por el Partido Patriótico del Perú (PPP), quien en los comicios anteriores tentó la alcaldía de Villa El Salvador por la misma agrupación.

Un total de 13.148 cargos de elección popular estarán en disputa en las Elecciones Regionales y Municipales de 2026. Los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, además de regidores.

Durante el último día del plazo presentaron sus solicitudes Francis Allison (Avanza País), actual alcalde de Magdalena del Mar, cargo al que fue elegido por quinta vez; y Susel Paredes, quien este julio culminará el quinquenio congresal 2021-2026 y postula a la comuna capitalina con Ahora Nación.

Por el Partido Popular Cristiano (PPC) compite Edgardo de Pomar, exregidor de Lima y exgerente general de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). En tanto, Podemos Perú apuesta por el exministro Daniel Urresti, excarcelado en marzo pasado luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena impuesta en su contra por el Caso Hugo Bustíos.

Daniel Urresti reapareció este martes 3 de marzo durante un evento oficial de Podemos Perú.

Por otro lado, Renovación Popular presenta al médico Luis Rubio Idrogo, presidente del Consejo Directivo del Sistema Metropolitano de la Solidaridad (SISOL) y fundador de los hospitales de la solidaridad. Tras optar por no asumir como senador, Rafael López Aliaga lo acompaña como candidato a teniente alcalde.

Lo que viene y los retos para el próximo alcalde

Según explicó a El Comercio José Tello, presidente del Instituto AKLLA Perú, los expedientes presentados por las agrupaciones, ya sea de manera virtual o presencial hasta la hora límite, deberán pasar por una etapa de calificación a cargo de los Jurados Electorales Especiales (JEE), los órganos encargados de impartir justicia electoral en primera instancia. De cumplir los requisitos, avanzarán a la siguiente etapa.

Según información del JNE, el 5 de agosto vence el plazo para que los JEE, una vez hechas las verificaciones correspondientes, publiquen las fórmulas y listas de candidatos admitidos. Asimismo, el 20 de agosto es la fecha límite para que las tachas queden resueltas en primera instancia, mientras que hasta el 4 de septiembre podrán ser revisadas, en caso de apelación, por el pleno del JNE.

Tello precisó que aquellos partidos nuevos que no participaron en las elecciones generales y logren presentar candidaturas en nueve gobiernos regionales y 40 provincias mantendrán vigente su inscripción. Sin embargo, advirtió que un grupo importante de agrupaciones que participaron en los comicios generales y no superaron la valla electoral perderán su inscripción sin importar cuántas autoridades logren elegir.

“Hay dos grupos que van a perder la inscripción. Los que vienen ya muertos, que no importa lo que hagan ahora en las ERM, perderán su inscripción por no haber superado la valla cancelatoria. Y los nuevos que se están presentando para esta elección, que no cumplan con presentar 9 candidaturas a gobiernos regionales y 40 municipios provinciales”, expresó Tello.

Para el exministro del Interior Carlos Basombrío, el principal desafío que enfrentará el próximo alcalde de Lima será la inseguridad ciudadana. Señaló que la capital concentra los mayores niveles de violencia criminal del país y que, más allá de las competencias formales de cada institución, la ciudadanía exigirá respuestas concretas a la autoridad municipal.

“Lima se ha convertido en la provincia en donde mayor concentración de violencia criminal se produce de todo el país”, advirtió.

Basombrío consideró que, aunque el combate directo contra la delincuencia corresponde a la Policía Nacional, la presión ciudadana también recaerá sobre quien asuma la conducción de la comuna metropolitana. En ese contexto, estimó que deberá fortalecer los mecanismos de coordinación con las fuerzas del orden y desarrollar acciones complementarias.

Por su parte, en la mirada del analista político Enrique Castillo, el próximo alcalde de Lima tendrá cuatro desafíos prioritarios: sanear las finanzas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana en coordinación con el Gobierno Central, enfrentar los problemas de tránsito que afectan a la capital y ampliar el acceso a servicios básicos en las zonas periféricas.

“Son los principales y más importantes temas que cualquier persona que llegue a la municipalidad tiene que resolver”, remarcó.

Castillo destacó que los comicios regionales y municipales suelen desarrollarse con una dinámica propia, al margen de la política nacional y del desempeño del Gobierno Central. En esa línea, descartó que el resultado presidencial condicione necesariamente la disputa por la Alcaldía de Lima en octubre.

“La elección de Lima siempre es una elección que está absolutamente desligada del tema del Ejecutivo y de la política nacional”, apuntó. Bajo esa lógica, nada está descartado.