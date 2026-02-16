Elecciones Regionales y Municipales 2026: partidos tienen hasta hoy para comunicar a la ONPE la modalidad de elección de sus candidatos

Las organizaciones políticas que deseen participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tienen plazo hasta las 23:59 horas de hoy, lunes 16 de febrero, para comunicar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la modalidad de elección de sus candidatos que emplearán en las primarias previstas para mayo.

Según la normativa electoral, existen tres modalidades. La primera permite que los candidatos sean elegidos por afiliados y ciudadanos no afiliados previamente inscritos como electores ante la organización política. La segunda establece que solo participen los afiliados. Y la tercera dispone que la definición de candidaturas quede en manos de delegados elegidos previamente por los militantes.

La modalidad escogida debe registrarse a través de la mesa de partes virtual de la ONPE o en las sedes presenciales de la institución, tanto en su oficina central como en las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC), las cuales han extendido su horario de atención únicamente por hoy. Ello, conforme a la Resolución N.° 000010-2026-SG/ONPE.

Además, las organizaciones deben adjuntar el extracto del estatuto o reglamento en el que se establezca la modalidad adoptada o, de ser el caso, el documento emitido por el órgano estatutario competente que acredite dicha decisión.

Si se opta por la elección mediante delegados, se deberá precisar el número que corresponderá a cada circunscripción electoral y su ámbito de participación, sea regional o municipal. Asimismo, en todos los casos se debe especificar si las candidaturas se presentarán de forma nominal o bajo la modalidad de lista cerrada y bloqueada.

Lo comunicado a la ONPE no podrá modificarse posteriormente. Además, si la información no se entrega de manera completa y dentro del plazo establecido, la organización política no podrá realizar elecciones primarias y, por tanto, quedará impedida de participar en los comicios programados para el domingo 4 de octubre.