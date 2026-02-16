Resumen

Elecciones Regionales y Municipales 2026: partidos tienen hasta hoy para comunicar a la ONPE la modalidad de elección de sus candidatos. Foto: ONPE.
Por Redacción EC

Las organizaciones políticas que deseen participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 tienen plazo hasta las 23:59 horas de hoy, lunes 16 de febrero, para comunicar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la modalidad de elección de sus candidatos que emplearán en las primarias previstas para mayo.

