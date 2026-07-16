Según un análisis realizado por El Comercio, el 68,2% de las listas al municipio metropolitano sigue en trámite luego de haber sido declarado inadmisible por el JEE. De ese grupo, prácticamente todas las organizaciones políticas presentaron la documentación para subsanar las observaciones formuladas; sin embargo, sus expedientes aún permanecen pendientes de resolución por parte del órgano electoral [ver gráfica].

Este panorama permite advertir que la mayoría de listas todavía no supera formalmente ni siquiera el primer filtro, en un contexto en el que restan apenas diez días para que venza el plazo máximo para la publicación de las candidaturas admitidas, según lo establece el cronograma electoral aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además de esta primera fase, tras la publicación de las candidaturas admitidas que se cumplirá el próximo 5 agosto, aún resta la etapa de tachas, la resolución de las apelaciones que puedan formularse y llegar al pleno del JNE —máxima instancia en materia electoral—, así como el cumplimiento del plazo para que las candidaturas queden inscritas de manera definitiva. Todo ello deberá completarse antes del 4 de octubre, fecha en la que se desarrollarán las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

Las seis candidaturas al municipio metropolitano que ya superaron la primera etapa son las de Francis Allison, de Avanza País; Luis Rubio, de Renovación Popular, quien lleva como teniente alcalde a Rafael López Aliaga; Elizabeth León Chinchay, del Frente de la Esperanza; Sandro Caller Gutiérrez, del Partido Patriótico del Perú; Carlos Tejada Noriega, de Acción Popular; y Segundo Valdez Zavala, del Frepap.

En tanto, la lista de Integridad Democrática, encabezada por Jessica Linares Romero, es la única que ha sido declarada improcedente por el JEE de Lima Centro. El pasado 10 de julio, este órgano electoral concluyó que las subsanaciones fueron presentadas fuera del plazo legal, motivo por el cual rechazó la solicitud de inscripción de toda la lista de candidatos.

La organización política apeló la decisión y el expediente ya fue elevado a la segunda y última instancia, el pleno del JNE. De no prosperar el recurso, sería la primera lista en quedar fuera de carrera formalmente.

Listas incompletas

La revisión de los expedientes también muestra un patrón bastante claro. Prácticamente todos los candidatos a la Alcaldía Metropolitana continúan en carrera y las principales observaciones e improcedencias recaen sobre los postulantes a regidores. Ello obedece, principalmente, a problemas relacionados con la acreditación del domicilio, licencias, declaraciones juradas y otros requisitos de carácter formal.

De hecho, ninguna de las seis listas que ya superó la primera etapa lo ha hecho de manera completa. En todos los casos, el JEE admitió y publicó parcialmente las listas, manteniendo en carrera a los candidatos a la alcaldía, pero declarando improcedentes algunas candidaturas a regidores.

Entre las decisiones más recientes figura la del Frepap, organización que postula a Segundo Valdez Zavala para dirigir el municipio metropolitano. El JEE de Lima Centro admitió este miércoles 15 de julio y publicó parcialmente la lista luego de declarar improcedentes seis candidaturas a regidores, por lo que la organización continuaría en competencia con una lista incompleta.

Lo mismo ocurrió con Avanza País. El 13 de julio, el JEE tuvo por subsanada en parte la solicitud de inscripción de la lista encabezada por Francis Allison y la admitió parcialmente, declarando improcedentes seis candidaturas a regidores, manteniendo vigente la postulación del otrora alcalde de Magdalena del Mar.

Con la mayoría de las listas aún sin superar la primera etapa, el escenario permanece aún incierto. Especialistas consultados por El Comercio advierten demoras en la tramitación de los expedientes por parte de los órganos electorales, lo que dificulta el despliegue de la contienda electoral.

Para José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, este panorama responde, en buena medida, a un vacío en el reglamento que termina haciendo que los JEE puedan postergar la resolución de las subsanaciones hasta las fechas límite del cronograma electoral.

Explicó que, si bien la norma establece plazos para calificar las solicitudes de inscripción y para que las organizaciones políticas levanten las observaciones formuladas, no se fija a su vez un plazo específico para que los mismos órganos resuelvan esas subsanaciones.

“El reglamento dice tres días para calificar y dos días para subsanar las observaciones, pero no dice cuántos días tienen para resolver la subsanación. Solo dice que hasta el 5 de agosto deben estar admitidas”, comentó Villalobos a El Comercio.

A su juicio, esta situación genera incertidumbre entre las organizaciones políticas que aún esperan una decisión sobre sus expedientes. “Las listas que todavía no están admitidas están en zozobra. No saben si van a participar, si las van a declarar improcedentes y van a tener que apelar”, afirmó. Añadió que esa incertidumbre termina afectando el desarrollo de la campaña electoral, pues las agrupaciones desconocen si finalmente podrán competir en los comicios.

Sostuvo, además, que esta demora no es un fenómeno exclusivo del JEE de Lima Centro, sino que es una situación que también se presenta en diferentes distritos electorales a nivel nacional. En esa línea, planteó que estas actuaciones deberían ser tomadas en cuenta por la Junta Nacional de Justicia durante los procesos de evaluación y ratificación de jueces y fiscales que integran los JEE.

“A los partidos les exigen cumplir el plazo de dos días para subsanar, pero el jurado después se toma semanas para resolver lo que ya fue subsanado”, cuestionó.

Por su parte, Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista y fundador de Voto Informado, apuntó problemas estructurales en la organización del proceso electoral. A su juicio, el sistema todavía funciona bajo procedimientos que no aprovechan las herramientas tecnológicas disponibles para agilizar la verificación de requisitos y el intercambio de información entre las propias entidades públicas.

“Tenemos unas elecciones organizadas con un marco totalmente anacrónico. Falta tecnología y conectividad entre la información que tiene el Estado para que los Jurados Electorales Especiales puedan hacer una revisión mucho más eficiente”, señaló a El Comercio.

El especialista apuntó que la mayoría de partidos ya presentó la documentación exigida para subsanar las observaciones formuladas y que es a nivel de los JEE en donde se están presentando demoras en los filtros.

En ese sentido, sostuvo que el cronograma electoral comienza a correr contra el tiempo, especialmente si se toma en cuenta que todavía quedan etapas importantes, como el periodo de tachas y la resolución de las impugnaciones antes de que las candidaturas queden definitivamente inscritas.

Rospigliosi advirtió que la demora también termina afectando el desarrollo de la campaña electoral y el derecho de los ciudadanos a contar con información suficiente antes de acudir a las urnas. “Eso afecta a los candidatos para hacer una campaña con tiempo, pero principalmente a los electores. Queremos tener mayor información de quiénes son los candidatos finales y conocer sus propuestas de gobierno para la Municipalidad de Lima”, manifestó.

Incidió en que la mera admisión de una candidatura no implica que su participación quede firme. Una vez superada la etapa de calificación, se abre el periodo de tachas, durante el cual cualquier ciudadano puede cuestionar la inscripción antes de que la candidatura quede definitivamente habilitada. “Todavía hay mucho tramo para definir quiénes son los candidatos que van a competir y que finalmente estarán en la cédula de votación”, indicó.

En los próximos días, los JEE y el JNE deberán resolver las solicitudes que todavía permanecen en trámite. De esas decisiones dependerá qué organizaciones políticas superan la etapa de calificación y cuáles quedarían fuera del proceso electoral. Todo ello, mientras el cronograma electoral sigue avanzando rumbo al 4 de octubre.