00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A pocos días de que concluya un nuevo hito del calendario electoral, la carrera hacia la Alcaldía de Lima aún está lejos de quedar definida. De las 22 listas de organizaciones políticas que en su momento solicitaron su inscripción, la gran mayoría mantiene sus expedientes en trámite en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, la primera instancia encargada de impartir justicia electoral. A casi un mes del cierre del plazo de inscripción, solo seis han logrado superar formalmente el primer filtro y han sido admitidas, mientras que una fue rechazada en esta instancia y ya formuló su apelación.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.