A pocos días del cierre del padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advirtió la existencia de más de 1.7 millones de alertas en los datos de los electores, tras la realización del segundo simulacro nacional.

El informe detectó principalmente problemas vinculados a documentos vencidos, registros de fallecidos no actualizados y datos personales desfasados. En detalle, se identificaron 1 618 875 ciudadanos con DNI vencido, 82 909 mayores de edad que aún mantienen el DNI amarillo y 3166 personas fallecidas cuyos decesos no han sido registrados en el sistema.

Durante la presentación de estos resultados en Cusco, la jefa nacional del Reniec, Carmen Velarde, advirtió que estas inconsistencias evidencian la necesidad de que la ciudadanía actualice su información antes del cierre oficial del padrón, previsto para el 7 de abril.

Por regiones, Lima concentra el mayor número de DNI vencidos, con 542 171 casos, seguida de Piura, La Libertad, Cajamarca y Loreto. Según explicó la entidad, este tipo de simulacros permite detectar fallas como domicilios no actualizados, documentos expirados o defunciones no registradas, lo que podría afectar la precisión del padrón electoral.

El organismo también habilitó una plataforma digital para consultar el estado del padrón a nivel nacional y regional, con el objetivo de facilitar la verificación de datos por parte de los ciudadanos.

Para estos comicios, programados para el 4 de octubre, se proyecta la participación de más de 26.3 millones de electores, de los cuales el 50.22% son mujeres y el 49.78% hombres. Además, se estima que alrededor de 2.3 millones de jóvenes se incorporarán al padrón al alcanzar la mayoría de edad antes de la jornada electoral.

El Reniec reiteró el llamado a la población a revisar y actualizar sus datos de identificación a fin de garantizar su correcta inclusión en el padrón y evitar inconvenientes en el proceso electoral.