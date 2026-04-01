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El 7 de abril se cerrará padrón electoral. (Foto: difusión)
El 7 de abril se cerrará padrón electoral. (Foto: difusión)
Por Redacción EC

A pocos días del cierre del padrón electoral para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) advirtió la existencia de más de 1.7 millones de alertas en los datos de los electores, tras la realización del segundo simulacro nacional.

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