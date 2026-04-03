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Resumen

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La campaña presidencial entró en un tramo decisivo sin pausas a menos de dos semanas para acudir a las urnas. El pasado jueves 2 de abril, Jueves Santo, las principales figuras en carrera celebraron mítines, realizaron viajes, caravanas y recorrieron mercados.

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