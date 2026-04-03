La campaña presidencial entró en un tramo decisivo sin pausas a menos de dos semanas para acudir a las urnas. El pasado jueves 2 de abril, Jueves Santo, las principales figuras en carrera celebraron mítines, realizaron viajes, caravanas y recorrieron mercados.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) protagonizó episodios tensos en Andahuaylas y Abancay. En medio de un mitin en Andahuaylas, un grupo de opositores le lanzó huevos mientras ofrecía su discurso, lo que obligó a interrumpir la actividad en varias ocasiones.

López Aliaga respondió con insultos desde el estrado. “El Perú quiere amor, trabajo, no quiere odiadores, gente cobarde, gente basura. Sacaremos adelante al Perú en base a la gente que chambea. Por culpa de esa gente de m... el Perú no camina”, señaló.

El postulante continuó respondiendo, mientras le seguían lanzando huevos: “Odiadores de m…, sigan, acá estoy, apunten bonito. Siempre les he ganado la batalla. Ustedes son una minoría”, dijo. Y luego añadió: “Este Perú saldrá adelante con ustedes o sin ustedes”.

Horas después, el candidato asistió a una misa por Jueves Santo en Abancay. Sin embargo, hasta los exteriores de la iglesia llegaron opositores con la aparente intención de arrojarle huevos. Según un integrante de su comitiva, el incidente no llegó a escalar y pudo retirarse del lugar.

Fujimori en San Juan de Lurigancho

En tanto, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) realizó actividades proselitistas en San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país. En diálogo con la prensa, reiteró sus críticas a la izquierda, a la que culpó de los problemas del país.

“El enemigo de nuestro país es la izquierda radical. [...] Yo no le tengo miedo a ningún partido político de izquierda. En el debate lo que hemos podido plantear es la diferencia de ideas y cómo queremos que el Perú se siga desarrollando”, dijo.

A diferencia de sus contendores, el entorno de Carlos Álvarez (País para Todos) informó que el candidato no realizará actividades entre jueves y viernes. Precisó que retomará su agenda el sábado.

Nieto en Cusco y Sánchez en Ucayali

Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) anunció que este domingo estará en Sicuani y Cusco.

Por su parte, Roberto Sánchez (Juntos por el Perù) realizó actividades en Ucayali, tras haber recorrido previamente el distrito de Sartimbamba, en La Libertad. Su campaña se articula bajo lo que denomina “La ruta castillista”, en alusión al expresidente Pedro Castillo, una estrategia que busca capitalizar el legado político del exmandatario, hoy preso en el penal de Barbadillo por el golpe de Estado de diciembre del 2022.

El candidato César Acuña (Alianza para el Progreso) liderará una caravana en el distrito de Comas, al norte de Lima, este sábado desde las 10 a.m., y el domingo dará un mitin en el Callao.

En la región Ica, Marisol Pérez Tello (Primero La Gente) sostuvo un encuentro con docentes. En este abordó la necesidad de fortalecer el sistema educativo y mejorar las condiciones laborales del magisterio.

La candidata también tenía previsto recorrer Pisco y Cañete.

En tanto, Wolfgang Grozo (Integridad Democràtica) realizó una caravana y caminata en Trujillo, que culminó en la Plaza de Armas de esa ciudad, informó en breve diálogo con El Comercio.

Lescano recorre el mercado de Belén

En Iquitos, Yonhy Lescano (Cooperación Popular) recorrió el mercado de Belén con un megáfono, dirigiéndose directamente a los comerciantes y ciudadanos.

“Les pedimos apoyo para luchar contra las mafias. Hay que apoyar a Cooperación Popular si no, nos vamos a seguir hundiendo, no vamos a salir de la crisis”, dijo.

Silencio

En contraste, el candidato Alfonso López Chau (Ahora Nación) no reportó actividades de campaña. Intentamos comunicarnos con su encargado de prensa y con el candidato a diputado Carlo Magno Salcedo, pero no obtuvimos respuesta.

Finalmente, José Luna (Podemos Perú) recorrió Lima en caravana y tiene previsto viajar a Chanchamayo este viernes.