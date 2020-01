A seis días de las elecciones congresales, un alto porcentaje de peruanos decidirá por qué agrupación política, o cuál o cuáles candidatos al Congreso están proponiendo algo que conecta con nuestros intereses (en el peor de los casos en misma cola para emitir el voto). Las razones están relacionadas al desinterés en la política debido a la coyuntura que vivimos o nuestra arraigada costumbre de procrastinar y no pensar en qué país queremos llegar a ser en los próximos años.

Esta inacción continúa hasta que nos ocurre un hecho que nos obliga a actuar, reaccionamos y no prevenimos: vamos al médico cuando ya estamos enfermos, no participamos de los simulacros a consciencia, seguimos eligiendo mecánicamente o porque es obligatorio y luego nos quejamos del desempeño laboral de nuestros políticos.

Doce partidos han inscrito a 18 sentenciados por violencia familiar en sus filas. A nivel nacional, más de 90 postulantes tienen denuncias por no pagar pensión alimenticia a sus hijos, dos por homicidio culposo y uno por hurto agravado. Y la lista sigue.

Los antecedentes de los postulantes y sus actos en esta breve campaña ya nos dan una primera referencia para elegirlos o no. Este domingo 26 seamos ese Juan Zuleta, quien arriesgó su integridad para evitar que quemaran a una mujer que desconocía. Seamos ese elector consciente que impide más procrastinación en la representación nacional. Es nuestro deber leer, comparar, analizar y decidir nuestro voto.

Que su entorno amical o familiar no decida por usted. La información está en sus manos, tómese unos minutos del día y elija con consciencia. Hay que tener en cuenta que votar nulo o viciado no es la mejor salida, pues podría favorecer a un partido que no encarna sus intereses. Pensemos que sin visión de futuro corremos el riesgo de repetir el pasado.