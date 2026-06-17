El abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, afirmó que los recursos económicos obtenidos a través de la campaña de solidaridad impulsada por Roberto Sánchez y apoyada por simpatizantes, fueron utilizados para financiar “la defensa legal del partido” en las apelaciones presentadas ante el JNE tras el conteo de votos de la segunda vuelta.

“Precisamente para eso se emprendió la cruzada de solidaridad y todos los recursos recaudados han sido destinados única y exclusivamente a la defensa del partido” , señaló.

Mendoza agregó que el monto total recaudado por medio de la colecta, será informado y transparentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por la tesorera de la organización política.

“Se va a transparentar, por supuesto. No tengo la cantidad exacta, pero todo se va a transparentar ante ONPE y lo va a hacer la tesorera del partido”, indicó.

#Voto2026 | Roy Mendoza, abogado de Juntos por el Perú: Todos los recursos recaudados han sido destinados únicamente y exclusivamente a la defensa del partido. Todo se va a transparentar ante ONPE



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Asimismo, el abogado señaló que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó los recursos de apelación relacionados con 1.751 mesas en Lima, 647 en Estados Unidos y 294 en Argentina.

“El JNE va a tener que pronunciarse primero por la cuestión de forma, si superamos el tema de las tasas o no, y si se sobrepone la verdad electoral”, dijo.

“Creemos que el jurado va a ir más allá de las normas reglamentarias, me refiero a las tasas, toda vez que los recursos han sido planteados dentro del plazo. Solo en el caso de Buenos Aires se planteó el día sábado, tres días después que venza el plazo, pero en realidad fue porque las actas llegaron el miércoles 10 a las 10 de la noche”, concluyó.