Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Mendoza aseguró que la tesorera del partido presentará la información de lo recaudado por Juntos por el Perú.
Mendoza aseguró que la tesorera del partido presentará la información de lo recaudado por Juntos por el Perú.
Por Redacción EC

El abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, afirmó que los recursos económicos obtenidos a través de la campaña de solidaridad impulsada por Roberto Sánchez y apoyada por simpatizantes, fueron utilizados para financiar “la defensa legal del partido” en las apelaciones presentadas ante el JNE tras el conteo de votos de la segunda vuelta.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: