Resumen
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El abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, afirmó que los recursos económicos obtenidos a través de la campaña de solidaridad impulsada por Roberto Sánchez y apoyada por simpatizantes, fueron utilizados para financiar “la defensa legal del partido” en las apelaciones presentadas ante el JNE tras el conteo de votos de la segunda vuelta.
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