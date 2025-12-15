Fernando Vivas
Fernando Vivas

A lampazos aprendí. Una crónica de Fernando Vivas sobre cómo Acción Popular quedó fuera de las elecciones generales
A lampazos aprendí. Una crónica de Fernando Vivas sobre cómo Acción Popular quedó fuera de las elecciones generales

A lampazos aprendí. Una crónica de Fernando Vivas sobre cómo Acción Popular quedó fuera de las elecciones generales

El viernes 5 de diciembre hubo una bronca previa a las elecciones primarias en Acción Popular (AP) realizadas el domingo 7. No fue entre adeptos de los rivales Alfredo Barnechea y Julio Chávez. Eso no tendría nada de raro ¡Fue entre funcionarios de la ONPE y del JNE! Hubo amenazas y pantallazos, para dejar constancia cuando la cosa llegara a mayores. Y llegó. Es tan fuerte lo sucedido que AP perdió soga, cabra, candidato e inscripción. Y la ONPE acabó algo magullada por el JNE.

