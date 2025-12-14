El precandidato presidencial Alfredo Barnechea anunció que este lunes 15 de diciembre presentará recurso de nulidad contra la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de dejar fuera al partido Acción Popular de las elecciones generales del 2026, tras declarar nulas sus primarias.

En entrevista con “Sin Medias Tintas” de Latina, justificó su decisión afirmando que el máximo organismo electoral “ha roto el debido proceso, el derecho a la participación política y está afectando directamente a la democracia peruana”.

“Nosotros vamos a presentar un recurso de nulidad el día de mañana en defensa no solamente de Acción Popular, sino de todos los partidos, porque si le hacen eso hoy a un partido histórico, imagínate lo que hacen mañana con otro. Pueden hacer lo que le dan la gana”, expresó.

Según su posición, ha quedado “demostrado”, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que no hubo fraude y que el JNE ha tomado una “decisión absolutamente abrupta” sobre la base de una “investigación precaria”.

“Sobre una cosa que es una investigación muy precaria, [el JNE] ha tomado una decisión absolutamente abrupta, rompiendo temas fundamentales. No nos notificó, no nos escuchó, no escuchó nuestra parte, no ha respetado el debido proceso, esa es una ruptura completa del orden constitucional”, subrayó.

Asimismo, Alfredo Barnechea también consideró que el tema debe ser analizado por la justicia constitucional porque -desde su punto de vista- se han “violado” derechos fundamentales.

Finalmente, el precandidato negó que haya existido algún tipo de fraude y dijo que pone las manos al fuego por Cinthia Pajuelo, presidenta del Comité Electoral Nacional del partido de la lampa.

“No he participado en ningún fraude porque no tengo el poder para hacerlo. No [creo que haya habido algún tipo de fraude], para nada. [Pongo las manos al fuego] porque creo en los dirigentes que han inscrito al partido, que son los que han sido electos”, acotó.

“La presidenta del Comité Electoral Nacional es quien tiene el poder. Tengo que confiar en mi partido, en consecuencia, esa es la ley, no solamente en mi partido, sino para todos los partidos (…) Creo en ella”, agregó.

Fuera de carrera

Como se recuerda, el Pleno del JNE resolvió declarar nulas las elecciones primarias realizadas por la organización política Acción Popular para definir a sus candidatos a las Elecciones Generales del 2026 al advertir vicios sustanciales que afectan los principios de democracia interna y el debido proceso.

Según la Resolución N.° 0745-2025-JNE, se detectó que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Estas inconsistencias se presentaron en las elecciones primarias efectuadas el 30 de noviembre en diversas circunscripciones del país, entre ellas Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

El JNE precisó en la resolución que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no habían sido elegidos en el proceso interno de AP, lo cual, según dijo, “afecta la legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política”.