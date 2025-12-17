El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Acción Popular anunció la presentación de una acción de amparo luego que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anulara sus primarias, con lo cual quedó fuera de las elecciones generales del 2026.

En un comunicado, señaló que la intención es salvaguardar el derecho de participación política del partido y de la vigencia de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del máximo organismo electoral.

Asimismo, comunicó la presentación de una denuncia penal y la apertura de un proceso de expulsión de oficio contra la presidenta del Comité Nacional Electoral (CNE) de AP, Cinthia Pajuelo, los delegados suplantadores y demás responsables del “fraude”.

Finalmente, se dispuso iniciar una auditoría integral a los ingresos y gastos del partido, tanto del Fondo Público Directo (FPD) como de los aportes y rentas percibidas, correspondientes al periodo comprendido entre noviembre del 2023 y diciembre del 2025.

Dicho proceso estará a cargo del Comité Nacional de Finanzas, según el comunicado que detalla los principales acuerdos de la sesión del CEN llevada a cabo el último martes 16 de diciembre.

Comunicado del Comité Ejecutivo Nacional de Acción Popular.

El caso

El último lunes el JNE oficializó la anulación de las primarias en Acción Popular para definir a sus candidatos a las Elecciones Generales del 2026 al advertir vicios sustanciales que afectan los principios de democracia interna y el debido proceso.

Según la Resolución N° 0745-2025-JNE, se detectó que no existe coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Estas inconsistencias se presentaron en las elecciones primarias efectuadas el 30 de noviembre en diversas circunscripciones del país, entre ellas Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali.

El JNE precisó en la resolución que en las seis mesas de sufragio se incluyó a ciudadanos que no habían sido elegidos en el proceso interno de AP, lo que afecta la “legitimidad y regularidad del proceso de democracia interna de la organización política”.

Del mismo modo, refiere que no es posible retrotraer dicho proceso y convocar a nuevas elecciones primarias porque se pondría en riesgo la proclamación de los resultados de esta etapa, el próximo 15 de diciembre, “situación que no puede admitirse”.