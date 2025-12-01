El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, afirmó que superó a Alfredo Barnechea y Víctor Andrés García Belaunde en la “consulta universal” llevada a cabo el último domingo y que no contó con la participación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En entrevista con RPP, indicó que su partido, a juicio del plenario nacional, decidió no poner en riesgo su proyecto político de cara al 2026 e ir a una elección indirecta por delegados, a diferencia de años anteriores, donde elegía a sus candidatos mediante voto universal.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Son nuestros números, aun los entes electorales en las próximas horas van a pronunciarse. Nosotros hemos logrado alcanzar la mayor cantidad de votos, que ha sido el 49% de los votos emitidos. Le duplicamos casi la votación al que ocupa el segundo lugar, que es Alfredo Barnechea”, expresó.

“Vamos un poco más de 6.500 votos, que es el 49% del total de electores. [En segundo lugar quedó] Alfredo Barnechea, que tiene alrededor del 23%. [El tercer lugar es] Víctor Andrés García Belaunde, que tiene el 16%”, agregó.

Explicó que a la par, de un padrón de casi 290 militantes a nivel nacional, 15 mil afiliados acudieron a votar el último domingo 30 de noviembre para elegir a sus delegados.

Chávez Chiong detalló que ganó en 16 de las 26 regiones a nivel nacional donde se llevó a cabo la “consulta universal” y que además obtuvo 60 de los 75 delegados que elegirán a los candidatos a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino el próximo 7 de diciembre.

“No nos han respaldado en Puno, San Martín, Pasco, Huánuco y en Tumbes donde ha ganado Alfredo Barnechea de manera inobjetable. En el caso de Víctor Andrés, se ha hecho del triunfo en Arequipa y Lima Provincias”, acotó.

Como se recuerda, por acuerdo unánime de los precandidatos presidenciales, el partido Acción Popular realizó una “consulta universal” para conocer de manera directa y transparente cuál de ellos cuenta con el respaldo mayoritario de la militancia.

La pregunta era simple: “¿Quién es el candidato presidencial que tú quieres que te represente?”. Dicho partido llega a esta jornada con seis planchas presidenciales inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).