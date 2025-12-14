Víctor García Belaúnde, militante de Acción Popular, se pronunció en diálogo con RPP tras la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar nulas las elecciones primarias del partido político, realizadas para definir candidaturas con miras a las Elecciones Generales 2026. El máximo órgano electoral advirtió la existencia de vicios sustanciales que vulneraron los principios de democracia interna y el debido proceso.

“La decisión es muy dura y los hechos son muy graves. Hay denuncia de fraude de ambos lados y hay gente que se ha beneficiado evidentemente” , señaló García Belaúnde, quien sostuvo que el JNE es la máxima autoridad en materia de justicia electoral.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“La Constitución es muy clara. Desde el año 1933, la Constitución de aquella época, hasta el día de hoy han dicho más o menos lo mismo. El JNE es la máxima autoridad de justicia electoral y en los procesos. Además, actúan con criterio de conciencia ”, agregó.

No obstante, el militante acciopopulista consideró que podría solicitarse una aclaración al fallo. “Creo que se puede pedir una aclaración porque es un exceso, evidentemente, pero es parte del problema que hayan eliminado a las listas al Parlamento que son únicas” , indicó.

Añadió que, de no haberse declarado la nulidad en esta etapa, el proceso habría enfrentado múltiples tachas contra los candidatos. “Las tachas iban a venir a montones” , afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de integrar listas de otras agrupaciones políticas, García Belaúnde descartó esa opción para su caso personal. “ Para mí es muy difícil integrar una lista que no sea la de mi partido. No me sentiría cómodo. En 50 años he sido fiel”, expresó, aunque reconoció que otros militantes podrían optar por esa alternativa.

El JNE detectó vicios sustanciales en el 100 % de las mesas de sufragio evaluadas.. (Foto: Andina)

El exlegislador también planteó la necesidad de una reestructuración interna. “Hay que convocar rápidamente un plenario en el partido lo más pronto posible y que todas las autoridades se vayan a su casa, todas sin excepción alguna” , sostuvo, al considerar que las dirigencias tienen responsabilidad en el manejo del proceso interno.

“ Han permitido una serie de irregularidades en muchos departamentos y regiones. Hay actas con 220 votos a favor de uno y cero para el resto, algo estéticamente imposible”, remarcó.

El fallo del JNE fue emitido mediante la Resolución N.° 0745-2025-JNE. En ella, el organismo señaló que no existió coincidencia entre la relación de delegados declarados ganadores por el Comité Nacional Electoral (CNE) de Acción Popular y la lista de material electoral elaborada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), durante las elecciones primarias del 30 de noviembre.

Las irregularidades se detectaron en circunscripciones como Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias, Loreto, Piura, Tacna y Ucayali. Según el JNE, en las seis mesas de sufragio evaluadas se incluyó a ciudadanos que no habían sido elegidos en el proceso interno, lo que evidenció que el 100 % de las mesas presentaron vicios sustanciales en la conformación del cuerpo electoral.