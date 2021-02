Conforme a los criterios de Saber más

Yonhy Lescano, candidato a la Presidencia de la República por Acción Popular, descartó haber sido beneficiado con la vacuna contra el COVID-19, tras la difusión de una lista de 487 personas que fueron inmunizadas por la Universidad Peruana Cayetano Heredia con la vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

En declaraciones a El Comercio, el exparlamentario indicó que incluso estaría dispuesto a someterse a análisis médicos para demostrar que no ha sido inoculado con la vacuna. “No estoy vacunado, nunca he gozado de privilegios, siendo congresista nunca he sacado ningún tipo de ventaja, menos como ciudadano que soy ahora”, señaló.

“No tenemos ningún tipo de poder. Me someto a cualquier examen que quieran hacer, cualquier análisis. Uno tiene que cumplir con la ley, nunca he tenido ningún problema de esa naturaleza”, añadió.

Otro candidato que ha negado haber sido vacunado contra el COVID-19 es César Acuña (Alianza Para el Progreso), y dijo que ningún miembro miembro de su equipo había recibido la vacuna durante la gestión del expresidente Martín Vizcarra.

“Son comentarios. Gracias a Dios estoy caminando bien. Creo que el hecho de haber comido mucha chochoca de niño está muy bien. Nosotros no hemos compartido ningún caso con el Gobierno, no tenemos ministros, ni viceministros, ni funcionarios. Creo que no (se han vacunado)”, manifestó el líder de APP.

A través de sus redes sociales, Daniel Urresti, candidato a la presidencia de Podemos, también rechazó haber formado parte de los beneficiados con la inoculación de la vacuna.

“Jamás me zamparé a la cola para vacunarme primero desplazando a los que realmente lo necesitan YA. Y no es que recién me indigne hoy, como están haciendo varios candidatos”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ollanta Humala, candidato por el Partido Nacionalista, también rechazó haberse vacunado contra la COVID-19, y exhortó a los demás candidatos a pronunciarse y señalar si habían sido vacunados o no.

“Ni mi familia, ni yo, nos hemos vacunado contra el COVID-19, exhorto al resto de candidatos a la Presidencia de la República, expresar públicamente si se han vacunado o no, para tener la autoridad moral de criticar a quienes sí lo han hecho”, dijo en Twitter.

Este Diario intentó contactarse con otros equipos de campaña de candidatos a la presidencia para conocer su postura sobre la vacunación secreta revelada hace unos días, y saber si reconocían o rechazaban haber sido vacunados, pero no obtuvimos respuesta hasta la publicación de esta nota.

VIDEO RECOMENDADO:

Óscar Ugarte detalló las dos reuniones que sostuvo con Pilar Mazzetti. (TV Perú)