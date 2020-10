Conforme a los criterios de Saber más

En las próximas horas, el excandidato presidencial Alfredo Barnechea llegará a Lima y se inscribiría como precandidato de Acción Popular al final de la tarde, según fuentes confiables del partido. La decisión, según las mismas personas, fue tomada casi de “última hora”.

En los últimos días, tanto del lado de Barnechea como de Raúl Diez Canseco se había producido malestar por dos decisiones tomadas en el plenario del sábado: que el partido postule sin invitados y exigir un tiempo de militancia de un año para los candidatos al Congreso y de cinco años para los candidatos a la Presidencia y vicepresidencias.

Uno de los posibles candidatos a la segunda vicepresidencia sería el excongresista Armando Villanueva (Cusco). La plancha aún está en elaboración por lo que no se ha definido, al cierre de esta nota, la candidata a la primera vicepresidencia.

En tanto, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde señaló que ya no se inscribirá como precandidato, pues ha recibido la misma información y no competirá contra Barnechea.

“A mí me buscaron para que reemplace a los dos y enfrentarme a Lescano, pero parece que a última hora Raúl [Diez Canseco] se retiró y Barnechea no, por lo que ya no tiene sentido mi presencia en la candidatura”, señaló a este Diario.

Del otro lado, en conversación con este Diario, Lescano confirmó que hoy se inscribirá. No quiso dar detalles sobre quiénes lo acompañarán.

“Voy con una joven mujer ayacuchana y con un hombre que ha trabajado con el presidente [Fernando] Belaunde y el presidente [Valentín] Paniagua”, señaló.

Lescano aclaró que ninguno de ellos ha sido parlamentario antes, aunque el segundo ha ocupado el cargo de secretario general nacional del partido.

Estos anuncios se producen al día siguiente de que Raúl Diez Canseco decline su postulación. A partir de aquí se verá un alineamiento de las dos tendencias que han estado colisionando en el partido en los últimos tiempos.

VIDEO RECOMENDADO

Raúl Diez Canseco anuncia que retira su precandidatura presidencial en Acción Popular

Raúl Diez Canseco