La abogada Adriana Tudela postula, por primera, vez al Parlamento. La candidata de Avanza País considera que la propuesta de Hernando de Soto busca solucionar “el problema de la informalidad”. También se muestra en contra de la no reelección legislativa y cree que el nuevo Parlamento debe abordar el retorno a la bicameralidad.

— El antivoto de Hernando de Soto- de acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos- pasó de 36% a 44% entre enero y febrero. Es decir, creció en ocho puntos porcentuales. ¿A qué cree que se debe?

Bueno, creo que todavía las encuestas no están dando muchos indicadores sobre qué está llegando al electorado. Por el momento todavía [las cifras] están variando mucho y la mayoría de candidatos se encuentra en porcentajes [de intención de voto] bajos. Hay un gran porcentaje de indecisos, la verdad que no encuentro una explicación sencilla por cual pueda haber aumentado ese antivoto.

— En el 2006, Avanza País postuló a Ulises y Antauro Humala a la Presidencia y Parlamento, respectivamente; en el 2018, a Julio Gagó a la alcaldía de Lima, y en el 2020, a Beatriz Mejía, activista de “Con mis hijos no te metas” al Congreso. Y ahora a Hernando de Soto. ¿No es un vientre de alquiler?

Mira, lo que ha ocurrido es que ha habido una alianza programática entre Avanza País y Hernando de Soto. Estamos impulsando un proyecto político particular que cree en la democracia, en el Estado de derecho, en el mercado y en la libertad de competencia. Y es en el marco de esa alianza programática que Hernando de Soto está postulando por Avanza País.

— ¿Usted y el señor De Soto se van a mantener en Avanza País, si es que no resultan elegidos?

Tanto el señor De Soto como yo estamos inscritos en Avanza País y esto está pensado en ser un proyecto a largo plazo.

— ¿Cree usted que De Soto pelea el voto conservador con Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga?

La alternativa de Hernando de Soto y la propuesta que él plantea puede ser muy atractiva para el electorado conservador como para el electorado liberal.

— ¿En qué se diferencia la propuesta de De Soto con la de Fujimori y López Aliaga? Los tres candidatos apuntan a un mismo bolsón electoral…

La propuesta de Hernando de Soto es realmente liberal en términos económicos. Y a diferencia de lo que plantean Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, es una propuesta que realmente busca ahondar en la libertad económica del país y busca solucionar el problema de la informalidad, que no solamente es un problema económico, sino que también implica una fractura social. Creo que López Aliaga ni Fujimori atienden esta problemática que es urgente solucionar.

— ¿Con qué partidos puede realizar alianzas Avanza País en el próximo Congreso? En las últimas semanas se ha visto enfrentamientos entre su partido y Renovación Popular.

Las alianzas van a depender de la afinidad o la coincidencia que exista en cuanto a que se debe hacer y la medida de que haya consensos respecto a ciertos puntos clave de nuestro plan de gobierno, se podrán llevar a cabo. Pero siempre van a ir en función a lo programático.

— Hernando de Soto respaldó a Keiko Fujimori en el 2011 y 2016. En un contexto, donde la candidata de Fuerza Popular pase a segunda vuelta y Avanza País, no, ¿su partido le daría su apoyo?

No puedo adelantarme a los hechos ni hablar en nombre del partido.

— Usted fue asesora de Pedro Olaechea, expresidente del Congreso. Él se mostró cercano al colectivo “Con mis hijos no te metas”. ¿Comparte las ideas de ese grupo?

No, en absoluto.

— ¿Fue un error de Olaechea acercarse a ese colectivo? Usted se lo comentó, en su calidad de asesora…

Mira, yo creo que el congresista Olaechea es libre de tener las ideas que él considere convenientes, yo lo asesoré en temas técnicos y legales, no puedo, digamos, pretender imponerle ideas que no son las suyas.

— ¿La disolución del Congreso en el 2019 fue constitucional?

En mi opinión, no fue constitucional…

— A pesar del fallo del Tribunal Constitucional…

Sí creo que el fallo del Tribunal Constitucional, evidentemente señaló que sí se ajustó a la Constitución, pero yo creo que fue un fallo que dejó mucho que desear en cuanto a la argumentación jurídica de la decisión. La negación fáctica no existe en la Constitución ni en la ley. Ni creo que el Ejecutivo tenga la facultad de hacer cuestión de confianza respecto a facultades que son de atribución exclusiva del Congreso, como lo es el nombramiento de los miembros del TC. En tal sentido, que el TC haya declarado que el Ejecutivo puede hacer cuestión de confianza sobre cualquier asunto de interés público, en la práctica implica que vamos a tener a un Parlamento maniatado por el Ejecutivo, porque puede amenazarlo de cerrarlo bajo cualquier tipo de cuestión de confianza.

— ¿Cuál es la posición de Avanza País sobre el enfoque de género en la educación pública?

Nosotros creemos que es esencial que desde la educación pública se inculque a los alumnos que los hombres y las mujeres son iguales, que tiene que haber respeto, que cada uno tiene libertad de decidir respecto a su propio futuro y que podemos tener proyectos de vida distintos, y que hay que tener tolerancia. Y desde nuestro punto de vista, creemos que esos son los valores que se deben inculcar en la educación pública.

— En un eventual gobierno de Avanza País, ¿se respetará el enfoque de género en la educación?

Lo que nosotros creemos es que el Ministerio de Educación lo que tiene que hacer es lograr consenso con los padres de familia, creo que es evidente que hay diferencias que hasta el momento no han sido reconciliadas. Y creo que se tiene que trabajar en torno a una educación que incluya a los padres de familia, porque la familia también es vital para la educación de los niños.

— ¿Cómo evalúa el rol de la Policía Nacional en las protestas de noviembre contra el efímero gobierno de Manuel Merino? ¿Es necesaria una reforma en esta institución?

— ¿Cómo evalúa el rol de la Policía Nacional en las protestas de noviembre contra el efímero gobierno de Manuel Merino? ¿Es necesaria una reforma en esta institución?

Sí, definitivamente, la Policía Nacional tiene deficiencias que son evidentes y que le impiden en muchas ocasiones cumplir con sus funciones de manera óptima. En ese sentido, nosotros planteamos una reforma policial, pero que respete la institucionalidad de la Policía. Creemos que toda reforma debe apuntar a fortalecer a la Policía y nosotros estamos planteando tener una reforma con un enfoque particular en lo que es inteligencia y estrategia. Queremos una Policía que no solo logre capturar al delincuente una vez que ya cometió el delito, sino queremos a una Policía que trabaje en conjunto con las comunidades y con las juntas vecinales para lograr prevenir los delitos.

— ¿Y cómo evalúa el rol de la Policía Nacional en las protestas de noviembre?

Se tiene que llevar a cabo una investigación y que se determine si hay responsabilidades en este caso, creo que no hay que saltar a las conclusiones, previo a una investigación. Y las responsabilidades son personales, no se puede generalizar y pretender decir que toda una institución es asesina.

— ¿El gobierno de Manuel Merino fue de corte autoritario?

No considero que haya sido de corte autoritario en los pocos días que duró su gobierno. Considero que [Manuel Merino] asumió la Presidencia de acuerdo a lo que manda la Constitución, yo no creo que hubo un quiebre constitucional.

— Alberto Fujimori también asumió la Presidencia en el marco de la Constitución y luego en 1992 da un autogolpe. ¿En la semana que gobernó Merino, usted vio alguna característica autoritaria?

A ver, creo que no es comparable el golpe del 5 de abril [de 1992] con lo que sucedió cuando el señor Merino asume la Presidencia. El 5 de abril fue un quiebre constitucional, la asunción del señor Merino siguió lo ordenado por la Constitución. En ese sentido, considero que no hay un quiebre constitucional ni nada que deslinde de lo que manda el texto constitucional, no podría decirte que hay ni dictadura ni autoritarismo, no hay nada que indique que lo sucedido no se apegó a la Constitución.

— Los dos últimos Congresos han sido cuestionados, el primero prácticamente forzó la renuncia de PPK a la Presidencia y el actual vacó a Vizcarra. ¿Cómo debe ser la relación del próximo Parlamento con el Ejecutivo?

Tenemos que entender que estamos atravesando por una de las peores crisis de nuestra historia. Definitivamente, tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles por encontrar consensos, para poder salir de esta crisis sanitaria y económica.

— ¿Cuáles serán los primeros tres proyectos de ley que presentará de resultar electa?

Estoy planteando una reforma política de verdad, que se centre en el ciudadano, que les dé a los ciudadanos herramientas para fiscalizar y controlar a sus autoridades. Estoy planteando cambiar la forma en la que elegimos a los congresistas, pasar a elegirlos en distritos electorales más pequeños, en un sistema de elección uninominal. Esto quiere decir que cada uno de estos distritos electorales tendrá a un congresista claramente identificable, lo cual va a facilitar la rendición de cuentas y la relación de representación que debe existir entre parlamentario y ciudadano.

También propongo volver al voto voluntario, creo que, si nosotros seguimos con el voto obligatorio, no vamos a lograr tener una mejora en los partidos políticos ni en los candidatos ni en las propuestas. A los partidos políticos, en el fondo, les conviene tener el voto obligatorio, porque no tiene realmente que hacer un trabajo para convencer a la ciudadanía.

— ¿Y cuál es el tercer proyecto?

La renovación del Congreso a mitad del período, para que sean los ciudadanos los que evalúen el trabajo que están haciendo los congresistas y que no suceda que llega un congresista al poder y al día siguiente se olvida de su electorado.

Y desde el punto de vista de lograr que el Estado sea más eficiente estoy planteando un 2x1 regulatorio, que lo que busca es que el propio Estado haga un esfuerzo por sistematizar y depurar nuestro sistema legislativo, que tenemos un problema de excesiva carga regulatoria. Entorpece no solo al ciudadano, sino al propio Estado.

— Corinne Flores, candidata a la primera vicepresidencia por Avanza País, consideró que la aprobación o el rechazo de la eutanasia, el aborto y el matrimonio igualitario deben ser sometidos a referéndum. ¿El reconocimiento de derechos debe ser decidido por las mayorías?

Yo creo que estos asuntos deben ser debatidos, consensuados y decididos en el Congreso de la República…

— ¿Y por qué Flores propone otra cosa? ¿Hay diferencias en Avanza País por estos temas? El señor De Soto también ha señalado que su gobierno será el de los referéndums.

Sí, pero lo que ha señalado el señor De Soto es que él quiere participación ciudadana, que él no quiere tomar este tipo de decisiones, de imponerlas de arriba hacia abajo, sino que quiere hacer consultas. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo, creo que tenemos que tener consideración de lo que piensa la ciudadanía respecto a temas tan sensibles como estos.

— Hace un momento me dijo que tiene que ser el Congreso y ahora que se tiene que pedir la opinión de la ciudadanía. ¿Hay una fórmula mixta?

Sí, por supuesto, el Congreso puede hacer consultas a la ciudadanía, puede organizar sesiones con representantes de la sociedad civil, como lo hace siempre a la hora de debatir y evaluar propuestas legislativas. Y en ese sentido, es perfectamente viable que el Congreso haga consultas a los ciudadanos.

— Pero no llevarlas a referéndum…

No necesariamente, uno puede consultar a la ciudadanía de diferentes formas.

— El retorno a la bicameralidad fue rechazado en el último referéndum. ¿Están dadas las condiciones para que el nuevo Congreso evalúe el regreso de las dos cámaras?

Creo que sí es posible evaluar el retorno a la bicameralidad, así como muchas veces hay proyectos de ley que son rechazados por el pleno [del Parlamento] y luego de un tiempo se vuelve a plantear. Creo yo que también es viable volver a plantear y poner este tema sobre la mesa. Y digamos, creo yo que los resultados del referéndum tampoco pueden ser vinculantes para siempre, creo que es factible somete a consideración este asunto en el Congreso.

— ¿La no reelección de congresistas se debe mantener?

Este también es un tema que debe ser debatido y consensuado en el Congreso y yo, a título personal, considero que fue un error eliminar la reelección parlamentaria. Yo considero que somos los ciudadanos los que debemos tomar la decisión sobre si queremos que un congresista permanezca en el Congreso o no. Además, creo que prohibir la reelección genera una serie de problemas al interior de los partidos políticos, porque se elimina la posibilidad de tener cuadros que hagan carrera política. El Congreso que tenemos actualmente nos da ciertas señales de los efectos de prohibir la reelección.

— ¿Está a favor o en contra del matrimonio de personas del mismo sexo?

Yo me inclino por la unión civil, considero que las parejas del mismo sexo enfrentan una serie de limitaciones que les impide llevar adelante su proyecto de vida. Esta es una realidad que la ley no puede ignorar, y creo que la unión civil es la figura que reúne más consensos y debemos avanzar entorno a ella.

— ¿Está a favor o en contra del aborto terapéutico? ¿Por qué?

¿Del aborto terapéutico? Estoy a favor.

— ¿Y en casos de violación?

Considero que hay vida desde la concepción, desde que hay un organismo humano vivo distinto al de la madre, con un ADN que ya contiene toda la información de lo que ese organismo va a ser si es que no se interrumpe su desarrollo. Creo que esta persona tiene el derecho de ser protegida, y el principal derecho que tiene es el del derecho a la vida. Yo no podría avalar que se admita el aborto en casos de violación, porque hacerlo implicaría que la vida solo tiene valor en la medida de que es deseada o no por su madre. Eso es moralmente inadmisible y atenta contra la dignidad de la vida humana.

Las mujeres que atraviesan una situación tan difícil como esa [un embarazo tras una violación] tienen que ser atendidas por el Estado, tenemos que fortalecer programas para darle todo el apoyo emocional, psicológico y material para que estas mujeres no vean frustrados sus proyectos de vida.

— ¿Usted está a favor del indulto a Alberto Fujimori?

Este no es un asunto de agenda pública, el indulto es una gracia presidencial y será quien asuma la Presidencia el que tendrá que decidir si indulta o no a Alberto Fujimori en caso se den las condiciones, pero creo que esto no es un tema de agenda política ni del plan de gobierno.

— La señora Fujimori ha dicho que si ella es elegida como presidente, indultará a su padre. ¿Cuál es su posición sobre este tema?

Yo creo que, si lo hiciese la señora Fujimori, en caso ella llegase a la Presidencia, evidentemente habría un conflicto de interés, pero digamos independientemente de quién llegue a la Presidencia, yo considero que, si se dan las condiciones, si se acreditan estas condiciones, sí procedería el indulto.

— Su padre, Francisco Tudela, quien ha sido presentado por De Soto como el canciller de su eventual gobierno, fue parte de la plancha presidencial de Alberto Fujimori en el 2000, cuando el exmandatario ya era cuestionado y se tenía más luces sobre el rol de Montesinos en el decenio fujimorista. ¿Cree que fue un error de su parte?

Mire, usted me está pidiendo que yo haga una calificación pública respecto a las decisiones personales de mi padre, cosa que yo no puedo hacer, yo puedo rendir cuentas y dar explicaciones por mis decisiones política, y no por las de mi padre.

— Usted indicó a la revista “Somos” que “no necesariamente tienes que marchar para hacer valer tu voz”. ¿No ha salido nunca a marchar por alguna causa? ¿Por qué?

Lo que yo señalé es que no era la única manera de poner un tema sobre la mesa, yo creo que el derecho a la protesta y las personas que salieron a marchar estaban en todo su derecho de hacerlo. Creo que es legítimo hacerlo, lo que yo señalé es que no era la única manera de poner un tema sobre la mesa o alzar la voz.

— ¿Usted ha salido alguna vez a marchar por alguna causa en específico?

Este, la verdad no he encontrado ninguna causa que me haya llevado a salir a protestar o, por lo menos, de las que se han venido organizando en los últimos años no hay ninguna con la cual yo haya coincidido al 100% para unirme a la marcha.