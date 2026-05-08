La congresista Adriana Tudela, de Avanza País, consideró importante que las agrupaciones políticas de derecha y centro derecha que son democráticas respalden la candidatura de Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta. En el programa “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva, criticó en esa línea que Rafael López Aliaga se muestre como oposición de Fuerza Popular.

“Yo considero que los partidos de derecha, centro derecha, democráticos, sí deberíamos respaldar la candidatura de Keiko Fujimori porque finalmente es la candidatura que representa la defensa de la democracia como nosotros la entendemos. Creo que el proyecto político de Roberto Sánchez y la izquierda en el Perú no es un proyecto político democrático”, dijo este viernes.

Aunque no precisó que su partido Avanza País haya tomado la decisión de respaldar a Fujimori, dijo que por su parte ella hará “lo que esté en su poder” para evitar que el proyecto de Juntos por el Perú y Roberto Sánchez triunfe en la segunda vuelta. “Creo que nos estamos jugando el pellejo”.

Tudela evaluó que en estas elecciones de segunda vuelta Keiko Fujimori sí tiene oportunidad de ganar a comparación del 2021, donde consideró que había muchos factores contra la postulación de Fuerza Popular. Sin embargo, resaltó que Roberto Sánchez es un “adversario sumamente complicado y difícil” pero reiteró que no comparte la opinión de que tienen “la elección perdida”.

Por esto, calificó como un “enorme error” que Rafael López Aliaga haya expresado su intención de no querer asumir el cargo de senador si es que sale elegido, y que continuamente cuestione a Keiko Fujimori como si fuera candidato en la segunda vuelta. Pese a esto, Tudela sí respaldó la necesidad de una auditoría externa tal y como la pide Renovación Popular, pero si la contingencia de que s posterguen los resultados electorales.

“Sin perjuicio que creo que ya es prácticamente un hecho que van a ser Keiko Fujimori y Roberto Sánchez los que pasen a segunda vuelta, creo que sí tiene que darse una auditoría externa definitivamente”.