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Adriana Tudela, congresista de Avanza País, cuestionó que Rafael López Aliaga actúe como candidato de segunda vuelta. (El Comercio)
Adriana Tudela, congresista de Avanza País, cuestionó que Rafael López Aliaga actúe como candidato de segunda vuelta. (El Comercio)
Por Redacción EC

La congresista Adriana Tudela, de Avanza País, consideró importante que las agrupaciones políticas de derecha y centro derecha que son democráticas respalden la candidatura de Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta. En el programa “Siempre a las ocho” con Milagros Leiva, criticó en esa línea que Rafael López Aliaga se muestre como oposición de Fuerza Popular.

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