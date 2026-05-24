El partido político Ahora Nación anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú de cara a la segunda vuelta electoral, a través de un comunicado difundido por su Comité Ejecutivo Nacional Ampliado.

En el pronunciamiento, la agrupación señaló que decidió apoyar a Juntos por el Perú debido a que “abstenernos o viciar el voto solo beneficiaría a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori”. Según precisaron, se trata de un “voto crítico”, acompañado de exigencias y garantías vinculadas a la defensa de la democracia y la institucionalidad.

Comunicado de Ahora Nación.

Entre los principales puntos planteados figuran el respeto irrestricto a la democracia, institucionalidad e independencia de poderes. También, a la defensa de los derechos fundamentales y de los derechos de las mujeres, así como una lucha frontal contra la corrupción, la delincuencia y las economías ilegales.

Asimismo, el partido liderado por Alfonso López-Chau pidió garantizar servicios públicos “dignos, eficientes y descentralizados”, además de la conformación de un gabinete de unidad nacional integrado por profesionales “competentes y honestos”.

El comunicado también indica que la agrupación autorizó a sus personeros a vigilar la legalidad y transparencia del proceso electoral durante la segunda vuelta, con el objetivo de garantizar el respeto a la voluntad popular.

Finalmente, el partido reafirmó su compromiso con la defensa del orden democrático y la institucionalidad en el país.