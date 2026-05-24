Resumen

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el partido liderado por Alfonso López-Chau pidió la conformación de un gabinete de unidad nacional integrado por profesionales “competentes y honestos”. (Foto: GEC)
el partido liderado por Alfonso López-Chau pidió la conformación de un gabinete de unidad nacional integrado por profesionales “competentes y honestos”. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El partido político Ahora Nación anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú de cara a la segunda vuelta electoral, a través de un comunicado difundido por su Comité Ejecutivo Nacional Ampliado.

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