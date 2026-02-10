Ahora Nación: JEE de Lima Centro 2 acepta renuncia del exprocurador Antonio Maldonado como candidato al Senado

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 aceptó la renuncia del exprocurador Antonio Maldonado como candidato al Senado por el partido Ahora Nación, que lidera Alfonso López-Chau, en el marco de las elecciones generales del 2026.

A través de la Resolución N° 00439-2026-JEE-LIC2/JNE, mencionó que el pasado 2 de febrero Maldonado Paredes presentó su renuncia a su candidatura alegando “motivos estrictamente personales”.

Asimismo, que se ha certificado la firma del exprocurador ante la secretaria del JEE por su renuncia irrevocable al cargo que postula, además de haber adjuntado la tasa electoral correspondiente.

“Sobre la base de lo expuesto, correspondería aceptar la solicitud presentada por el ciudadano Antonio Luis Jorge Maldonado Paredes, candidato admitido al Senado para distrito electoral único, por la organización política “Ahora Nación – AN” (posición 7 de la lista)”, subrayó.

El artículo 42 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las elecciones generales del 2026 establece que un postulante puede renunciar a integrar la fórmula o la lista de la organización política hasta el 11 de febrero.

Cabe recordar que Antonio Maldonado fue procurador ad hoc para los casos Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, luego de la renuncia del exmandatario en noviembre del año 2000.

Asimismo, Maldonado Paredes fue funcionario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).