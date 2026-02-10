Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Antonio Maldonado renunció a su candidatura al Senado por Ahora Nación. (Foto: Difusión)
Antonio Maldonado renunció a su candidatura al Senado por Ahora Nación. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 aceptó la renuncia del exprocurador Antonio Maldonado como candidato al Senado por el partido Ahora Nación, que lidera Alfonso López-Chau, en el marco de las elecciones generales del 2026.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

La política en tiempos de likes y viralidad: especialistas en marketing y comunicación analizan la campaña y por qué no conecta con el electorado
Elecciones

La política en tiempos de likes y viralidad: especialistas en marketing y comunicación analizan la campaña y por qué no conecta con el electorado

Ahora Nación: JEE de Lima Centro 2 acepta renuncia del exprocurador Antonio Maldonado como candidato al Senado
Elecciones

Ahora Nación: JEE de Lima Centro 2 acepta renuncia del exprocurador Antonio Maldonado como candidato al Senado

Elecciones 2026: Gahela Cari y Jair Ramírez debaten sobre pena de muerte y seguridad ciudadana en “Versus” de El Comercio
Elecciones

Elecciones 2026: Gahela Cari y Jair Ramírez debaten sobre pena de muerte y seguridad ciudadana en “Versus” de El Comercio

Elecciones generales 2026: estas regiones podrían definir al próximo presidente del Perú
ECData

Elecciones generales 2026: estas regiones podrían definir al próximo presidente del Perú