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Resumen

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Al menos cinco de los 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) señalados por la Contraloría por su presunta responsabilidad en las irregularidades en la primera vuelta electoral continúan trabajando en la institución.

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