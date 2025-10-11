Martín Calderón
Martín Calderón

Escucha la noticia

00:0000:00
Al menos cuatro exministros de Dina Boluarte evalúan postular en el 2026: ¿Quiénes alistan su regreso a la política?
Resumen de la noticia por IA
Al menos cuatro exministros de Dina Boluarte evalúan postular en el 2026: ¿Quiénes alistan su regreso a la política?

Al menos cuatro exministros de Dina Boluarte evalúan postular en el 2026: ¿Quiénes alistan su regreso a la política?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El gobierno de Dina Boluarte llegó a su fin, pero no así las aspiraciones políticas de quienes la acompañaron a lo largo de su impopular período.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC