Al menos cuatro exministros de Dina Boluarte evalúan postular en el 2026: ¿Quiénes alistan su regreso a la política?

Mientras la gestión de la expresidenta se jugaba los descuentos y trataba de sostenerse en medio de niveles históricos de desaprobación,—y aún no se avizoraba el sorpresivo final que tendría— al menos dos de los integrantes de su último Gabinete estaban evaluando renunciar para postular al Congreso: César Vásquez (Salud) y Jorge Luis Montero (Energía y Minas).

El exministro Juan José Santiváñez (Justicia y Derechos Humanos) renunció la semana pasada al confirmar sus aspiraciones políticas.

En tanto, al menos otros dos exministros que participaron en distintos momentos en el saliente gobierno analizan sus posibles postulaciones: José Arista (Economía y Finanzas) y Paola Lazarte (Transportes y Comunicaciones)

En cuenta regresiva

César Vásquez, también excongresista, milita en Alianza para el Progreso (APP), partido que daba soporte político al gobierno. En los pasillos de su agrupación se afirma que postularía al Senado.

Consultado sobre esa posibilidad el pasado 8 de octubre, dejó abierta la puerta. “Todavía no tengo una decisión clara. [...] Espero evaluarlo este fin de semana con tranquilidad, en familia. No es una decisión fácil”, dijo a la prensa desde Piura.

En tanto, Jorge Luis Montero tendría discretas conversaciones con la dirigencia de Acción Popular (AP), partido en el que milita.

Este Diario reveló, en la crónica titulada “Yo renuncio”, que Montero habría consultado con los principales dirigentes si existe disposición para respaldar su eventual postulación al Senado.

No obstante, ninguno de los precandidatos presidenciales de esa agrupación - Alfredo Barnechea, Víctor Andrés García Belaúnde y Julio Chávez - vería con entusiasmo la inclusión de un ministro del actual gobierno en sus listas.

Pese a ello, Montero representa un activo particular dentro del partido, pues mantiene vínculos fluidos con los mineros informales, un sector que ha ganado influencia política en los últimos años.

Al menos cuatro exministros de Dina Boluarte tentaría su ingreso a la política, esta vez vía el voto popular en las elecciones 2026.

Volvería al ruedo

De acuerdo con fuentes de El Comercio, entre los nombres que evaluarían regresar al primer plano político figura Alberto Otárola, ex jefe del Gabinete y una de las figuras más influyentes de los primeros meses del gobierno de Boluarte. No obstante, al cierre de este informe, no fue posible contactarlo.

Otárola se afilió a Somos Perú en julio del 2024, apenas cuatro meses después de dejar la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Su salida estuvo marcada por un escándalo político: la difusión de un audio con Yaziré Pinedo, una joven con la que se vinculó sentimentalmente y que había obtenido contratos con el Estado.

Otárola anunció su dimisión el 5 de marzo del 2024 con un discurso que buscó preservar su permanencia en el escenario político. “Me pongo al servicio del país, pero desde la calle”, dijo entonces.

En los meses siguientes protagonizó varios enfrentamientos públicos con la presidenta Boluarte.

Alberto Otárola no se fue en buenos términos con Dina Boluarte, pese a haber sido su primer ministro y abogado cuando ella ocupaba la vicepresidencia en el gobierno de Pedro Castillo. (Foto: Jorge Cerdán/@photo.gec) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JORGE CERDAN

El ex primer ministro también carga con denuncias constitucionales presentadas por la Fiscalía de la Nación. Una de ellas lo acusa de los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, mientras que otra lo involucra por colusión simple y agravada. Según la tesis fiscal, Otárola habría ejercido una injerencia funcional indebida en procesos de contratación pública, favoreciendo a personas con las que mantenía vínculos personales y profesionales previos.

Con el fujimorismo

Otro rostro que reaparece en el escenario es el de José Arista, economista con trayectoria en el aparato público.

Arista fue ministro de Economía entre febrero del 2024 y enero del 2025. Su nombre figura entre las opciones para integrar la lista de Fuerza Popular al Senado.

De hecho, en su natal Amazonas ya han aparecido carteles con el logo del fujimorismo que promueven su eventual candidatura.

Arista fue presidente regional de Amazonas entre el 2011 y el 2014, tras postular con la Alianza Regional Juntos por Amazonas. También fue ministro de Agricultura y Riego durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y ocupó la cartera de Economía en el breve mandato de Manuel Merino.

Del MTC al escenario electoral

La exministra de Transportes y Comunicaciones Paola Lazarte también evalúa ingresar a la competencia electoral.

En diálogo con El Comercio, aseguró que ha recibido invitaciones de distintos partidos. “En las últimas semanas he recibido invitaciones de distintas agrupaciones políticas interesadas en construir una opción joven, renovadora y con solvencia técnica. Estoy evaluando esas alternativas con apertura, pero quiero dejar claro que no tengo ninguna vinculación con el actual gobierno ni con sus expresiones políticas”, afirmó.

Lazarte busca evitar que su figura quede asociada a la imagen desgastada del Ejecutivo.

Aunque postuló como regidora de Miraflores en 2022 por Somos Perú, no está afiliada a ese partido.

Impedidos de postular

El ex canciller Javier González-Olaechea también habría recibido invitaciones para postular al Congreso tras su salida del Partido Popular Cristiano (PPC) y su renuncia a la precandidatura presidencial que mantenía dentro de esa agrupación.

Javier González-Olaechea incluso fue voceado como precandidato presidencial del PPC, pero su renuncia tras el cierre de plazo le impide postular. (Foto: Congreso)

Sin embargo, su dimisión —formalizada en marzo pasado— se produjo varios meses después de vencido el plazo legal para desafiliarse y poder postular por otra organización política como invitado.

La exministra Rosa Gutiérrez (Salud) tampoco podría postular en los comicios generales debido a que renunció a Somos Perú en mayo pasado.

Por su parte, el exministro Julio Demartini (Desarrollo e Inclusión Social) descartó una eventual postulación en diálogo con El Comercio.

Capital mínimo

Aunque la apuesta parece arriesgada, analistas destacan que responde a una lógica muy propia de la actual política peruana: la baja exigencia de capital político para alcanzar una cuota de poder.

El analista político Gonzalo Banda sostiene que, en el Perú, la precariedad del sistema político ha generado un escenario donde incluso actores con escaso respaldo pueden tener aspiraciones reales.

“En general, los actores políticos en el Perú han aprendido a que con poco capital político, con poco respaldo, con poca significancia, pueden tener altas cuotas de poder. Lo azaroso de nuestra política en los últimos años lo que ha demostrado es que personas que tienen un poco de reconocimiento dentro de la ciudadanía pueden lograr una visibilidad que los puede catapultar a una posición de poder en el futuro. No significa que lo van a lograr, significa que lo van a intentar” Gonzalo Banda

Incluso la polémica puede convertirse en visibilidad, y la visibilidad, en oportunidad, explica el analista.

“Más allá de ver una estrategia de salvataje político, creo que son actores políticos que tienen un reconocimiento público. Incluso por las polémicas en las que han estado metidos, ese reconocimiento ha hecho que puedan ser distinguidos por la opinión pública. Ellos están calculando que eso les va a bastar para tener, tal vez, un capital político pequeño que los puede catapultar a algo”, dijo.

Por su parte, la politóloga Katherine Zegarra advierte que el desafío es mayor para quienes han formado parte del actual régimen. La impopularidad de Boluarte es un lastre del que difícilmente podrán desprenderse, sobre todo si sus gestiones ministeriales carecieron de resultados tangibles.

“Estamos enfrentando a un gobierno históricamente impopular. Entonces, esto le viene mal a cualquiera que se haya acercado a este gobierno, y especialmente liderando ministerios que no han tenido alguna política pública que se haya hecho conocida o que haya mejorado la vida de las personas”, señaló.

Aun así, Zegarra matiza: el diseño electoral que regirá las elecciones de 2026 —con la reinstauración del Senado y la Cámara de Diputados— podría ofrecer una ventana de oportunidad a quienes logren captar nichos pequeños de electores. En un contexto de voto fragmentado, el umbral de representación será bajo.

“Estamos en un escenario particular porque para entrar tanto a la Cámara de Diputados como a la Cámara de Senadores, no necesariamente necesitas demasiada votación. Vamos a tener probablemente, en estas elecciones, un voto tan disperso que logrando poco, puedes tener mucha representación dentro de las cámaras”, explicó.