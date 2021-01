Conforme a los criterios de Saber más

“Después de lo que nos ha tocado vivir, yo estoy a favor de un indulto a mi padre y prefiero decirlo así, abiertamente, como lo dije abiertamente cuando estuve en contra”. Con esta revelación del domingo en una entrevista con el programa Cuarto Poder, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que excarcelaría al expresidente Alberto Fujimori en un eventual gobierno suyo.

Algunos otros candidatos en esta contienda electoral a Palacio, como Daniel Urresti (Podemos Perú), Julio Guzmán (Partido Morado) y Daniel Salaverry (Somos Perú), no dudaron en exponer sus posturas en contra del beneficio al exmandatario. Inclusive, Urresti propuso la firma de un acta donde él y todos sus contendores se comprometan públicamente a no deslizar este tema en sus planes de gobierno.

Acción Popular no daría un indulto

En diálogo con El Comercio, el postulante a la presidencia Yonhy Lescano (Acción Popular) se separó de ambas posturas. Según dijo, se mantiene en contra de un indulto a Alberto Fujimori y también considera que la polarización en torno al caso distrae innecesariamente al electorado.

“Nosotros nos mantenemos en lo que hemos dicho siempre. Es absolutamente inviable el indulto al señor Fujimori. Yo lo he dicho desde que era parlamentario y sigo en la misma línea. En primer lugar, hablamos de obstaculizaciones por delitos de lesa humanidad, lo que no procede. Ya ha habido pronunciamiento, inclusive de instancias internacionales. Es un tema que no debería estar siquiera en agenda porque ya está resuelto. Él debe cumplir la pena”, señaló.

Lescano añadió que tampoco ha demostrado condiciones de gravedad en su salud como para considerar urgente un perdón presidencial. Además, calificó de “impertinente” la declaración de Keiko Fujimori.

“Totalmente impertinente. Simplemente, quiere llevar agua a su molino y piensa que con eso puede aumentar en intención de voto. Yo creo que está un poquito desesperada. Este no debe ser el tema que debe tratar el Perú. Poner el interés de una persona que vive bien, que goza bien, que está con buena salud, que asesora candidatos… Concluiría que es una falta de respeto al Perú”, dijo el candidato de la lampa.

APP no ha discutido una posición, pero rechaza el ‘reto Urresti’

Este Diario intentó contactarse con César Acuña, candidato presidencial de Alianza para el Progreso. Sin embargo, no hubo respuesta. Quien sí nos atendió fue su compañero de plancha, el excongresista Luis Iberico, quien postula con el partido a la segunda vicepresidencia de la República.

Iberico señaló que la agrupación no ha discutido una postura, ni tampoco reconoce el tema como una prioridad de campaña Además, afirmó que Daniel Urresti no está en capacidad moral de formular una propuesta de compromiso anti-indulto.

“No es algo que hayamos discutido porque ni siquiera nos lo hemos planteado. Está fuera de nuestros planes, pero tampoco vamos a caer en el ‘reto Urresti’. El señor Urresti lanza el guante, pero yo creo que una persona, que afronta un juicio por el asesinato de un periodista [en alusión al caso Hugo Bustíos] y hasta por la violación de una mujer campesina, no tiene valor moral para hacer este tipo de retos. Que él haga sus anuncios, pero que se mire al espejo primero, sería mi recomendación”, indicó Iberico.

El representante de APP refirió que lo dicho por Keiko Fujimori no debería tratarse como un asunto relevante en el contexto electoral: “Creo que es una opinión personal de Keiko Fujimori. Podemos entenderla como hija de Alberto Fujimori, pero para nosotros no es un tema de debate nacional. Ni está en nuestros planes ni forma parte de nuestras propuestas políticas. [¿Lo evaluarían en su momento?] Como cualquier otro caso de este tipo. Fujimori es un peruano más que está en prisión, pagando las consecuencias de sus actos”.

El PPC se niega a participar en esta discusión

En comunicación con El Comercio, el candidato por el PPC, Alberto Beingolea, lamentó que el tema en torno a un indulto a Alberto Fujimori resurja en plena campaña electoral y criticó que algunos postulantes generen una polarización para ganar votos.

“Lo que quiero hacer es lamentar que candidatos irresponsables traigan otra vez a cuento una discusión que polarice. El Perú está preocupado por temas mucho más importantes, como son la salud, el trabajo, la seguridad ciudadana, la educación… Pero, de manera electorera, se vuelve a poner este tema. En el caso de Keiko [Fujimori] para buscar reconciliarse con el voto duro del fujimorismo y en el caso de Urresti para tratar de tomar esa bandera y generar el antifujimorismo, yo lo lamento profundamente”, dijo el líder del PPC.

Beingolea señaló que su partido no va a participar en un cuestionario para mostrar una posición específica sobre Alberto Fujimori.

“Me niego a contestar esa pregunta. Este no es un tema con nombre y apellido para nadie. Yo estoy de acuerdo con darle el indulto humanitario a cualquier persona que tenga razones, de verdad, humanitarias para ser indultada. No como la gracia que se hizo en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Eso, claramente, fue una cosa mal hecha. Solo por razones humanitarias, a cualquiera, sin mirar su nombre ni apellido. Pero, por razones políticas, a ninguno”, declaró.

Frente Amplio anularía completamente la prerrogativa de otorgar indultos

Este Diario se comunicó con Marco Arana, candidato presidencial del Frente Amplio. De acuerdo con Arana, un eventual gobierno del Frente Amplio propondría eliminar la prerrogativa que tienen los presidentes para otorgar indultos humanitarios.

“Otra de las razones de la necesidad de una nueva Constitución es que -debido al manejo político y doloso que hicieron varios presidentes que utilizaron el indulto para favorecer a narcotraficantes o al propio Fujimori- debe anularse la prerrogativa presidencial de otorgar indultos. El indulto debiera quedar reservado a una nueva instancia conformada por representantes del sector Justicia, de sociedad civil (organismos de derechos humanos, facultades de Derecho y representantes de las rondas campesinas), cuyo mecanismo de elección debiera estar contemplado en la ley de reforma del Poder Judicial, que implementaremos”, sugirió.

También se mostró muy crítico respecto de Keiko Fujimori y Daniel Urresti por aparente oportunismo de ambos lados.

En referencia a la candidata de Fuerza Popular, expresó que “ningún familiar, de uno o varios delincuentes, debiera postularse a la presidencia de República para usar el más alto cargo público de la Nación para otorgar beneficios indebidos que desacreditarán más la política; en este caso, porque la utilizará para favorecer la impunidad”.

“El solo propósito de Keiko Fujimori no es solo ilegítimo e inmoral, sino que debiera estar prohibido por la ley, ya que incurre en conflicto de intereses”. En cuanto a Urresti, Arana expresó que la propuesta de un pacto electoral anti-indulto “es demagógica y oportunista, y no está orientada a garantizar justicia ni lucha contra la impunidad”, añadió.

El Partido Nacionalista desestima ese debate

Desde el Partido Nacionalista, que tiene como candidato presidencial al exmandatario Ollanta Humala, la postura es en contra de “caer en la línea política que quiere imponer la señora Keiko Fujimori”. Así lo expresó Alberto Otárola, quien postula a la segunda vicepresidencia de la República.

“Nos negamos enfáticamente a caer en la línea política que quiere imponer la señora Keiko Fujimori de volver a poner en agenda el indulto a su padre, tratando de recuperar protagonismo. Es un tema que ha llevado al hartazgo al pueblo y que ha generado severas contradicciones políticas y, sobre todo, ha revelado la doble trama del discurso fujimorista”, expresó.

“La señora Fujimori se opuso al indulto a su padre en el pasado, cuando tenía una amplia mayoría parlamentaria. Me parece una falta de respeto al país volver con este tema, que ya fue superado por la coyuntura político y las condiciones que las normas establecen para conceder o no el indulto”, dijo Otárola.

El exministro y compañero de fórmula de Humala sostuvo que una postura sobre el indulto a Alberto Fujimori corresponderá, en su momento, a quien termine ejerciendo la presidencia. Recordó que Ollanta Humala ya rechazó esa posibilidad en 2013, cuando fue mandatario. En esta etapa de campaña, refirió que es pertinente por parte de los candidatos exponer sus propuestas de gobierno. En ese sentido, criticó a Daniel Urresti por la exhortación a un pacto electoral anti-indulto.

“Nos parece indebido lo que plantea el señor Urresti también porque es darle protagonismo a un hecho que, finalmente, tendrá que resolver la autoridad competente. En principio, en el Partido Nacionalista no somos ‘anti-nada’; somos ‘pro-Perú’. Y lo que vamos a proponer en esta campaña son programas y planes que el país sí necesita para salir de la crisis económica”, concluyó.

Juntos por el Perú y Perú Libre rechazan cualquier gracia a favor de Alberto Fujimori

Álvaro Campana, coordinador nacional de campaña de Juntos por el Perú, partido con el que Verónika Mendoza postula a la presidencia, señaló que la agrupación está completamente en contra de un indulto. También extendió una valoración negativa al papel de Keiko Fujimori.

“Nosotros no daríamos un indulto. Si alguien representa el pasado que queremos dejar atrás es ella [Keiko]; el pasado de la corrupción, de la captura del estado para beneficiar a las mafias y los lobbies, a las minorías de siempre; el pasado de entreguismo de nuestros recursos y bienes públicos, el pasado de explotación de amplias mayorías crecientemente precarizadas, del envilecimiento de la política. Keiko representa la impunidad. Y el indulto [a Alberto Fujimori] es impunidad”, señaló Campana.

El vocero de la campaña recalcó que el tema prioritario para el país es el de atención frente a la crisis por el COVID-19, por lo que cuestionó el viraje a otra agenda.

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, quien se encuentra en reposo domiciliario por haber enfermado de COVID-19, también declaró para El Comercio sobre el tema. “Concretamente: No estamos de acuerdo con el indulto. Ni perdón, ni olvido”, escribió Castillo, quien sigue delicado de salud.

Respecto de la exhortación de Daniel Urresti, señaló que “no hay necesidad de firmar papelitos” y que “las personas responsables y serias tenemos que honrar nuestra palabra por respeto al Perú”.

Daniel Salaverry: Keiko Fujimori está a favor del indulto de su padre por “cálculo político”

Las respuestas de Urresti, Guzmán y Salaverry

Como mencionamos, el congresista y actual candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, ya se ha mostrado en contra de una gracia que excarcele a Alberto Fujimori. El 18 de enero, en un video que compartió por sus redes sociales, Urresti exhortó a todos los postulantes presidenciales “a firmar un acta de compromiso para no indultar” al exmandatario.

“Pido y exijo a George Forsyth, Julio Guzmán, Verónika Mendoza, César Acuña, Yonhy Lescano, Hernando de Soto, Daniel Salaverry, Alberto Beingolea, Pedro Castillo, que fijen día y hora para firmar un acta de compromiso público donde le aseguremos nosotros al Perú entero que todos estamos de acuerdo en que ninguno tiene dentro de sus planes de gobierno indultar a Alberto Fujimori”, dijo.

El mismo lunes, en entrevista con Canal N, el postulante por el Partido Morado, Julio Guzmán, adelantó que un eventual gobierno suyo no liberará a Fujimori. Describió como “ética” la discusión sobre este caso.

“Si los peruanos nos dan la confianza, nosotros no vamos a indultar a Fujimori. Al margen del tema legal, si es posible o no [un indulto a Fujimori], acá hay un problema ético. El indulto al señor Fujimori es un insulto a todos los peruanos”, expresó. Guzmán también criticó a la candidata de Fuerza Popular por traer a colación el tema en medio de la crisis sanitaria y económica.

El candidato de Somos Perú, Daniel Salaverry, también fue de los primeros en pronunciarse. Según señaló en entrevista con ATV, tampoco otorgaría el indulto si ganara la presidencia: “A mí que no me pida eso [que indulte al expresidente Alberto Fujimori] porque no lo voy a hacer. Para nada [lo indultaría], porque me parece que no le corresponde. Está pagando por unos delitos de los que el Poder Judicial ha determinado que es culpable y yo siempre he dicho que, nos guste o no nos guste, tenemos que acatar las decisiones del Poder Judicial”.

Salaverry también cuestionó duramente a Keiko Fujimori y advirtió que todo responde a “un claro cálculo político”.

El Comercio también buscó los pronunciamientos de George Forsyth (Victoria Nacional) y Hernando De Soto (Avanza País). Sin embargo, al cierre de esta edición, no obtuvimos respuesta de los candidatos.

Más información

Alberto Fujimori fue sentenciado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato por delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves. La sentencia recogió los casos de las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), y los secuestros al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer (1992). En dicho fallo, emitido por la Corte Suprema, se introduce la mención de “crímenes de lesa humanidad” para otorgarle un estándar de calificación internacional.

A pocas horas de la Navidad del 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, firmó el otorgamiento de un indulto por razones humanitarias a favor de Fujimori. Sin embargo, la decisión fue revertida por la Corte Suprema. En octubre de 2018, el juez supremo Hugo Núñez Julca anuló la gracia concedida al exmandatario por irregularidades en los informes médicos y ordenó su retorno al Penal de Barbadillo, en Ate.

