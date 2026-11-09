El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó que el sistema electoral peruano sea declarado en reorganización y pidió al Gobierno y al Congreso evaluar su funcionamiento. El burgomaestre cuestionó el desempeño de las autoridades electorales y sostuvo que el actual modelo ya no debería continuar operando.

“ No merecemos los peruanos estar sometidos a este sistema electoral que ya caducó, que no puede seguir en funcionamiento. Por eso, mi invocación al Gobierno o, en todo caso, al Congreso, para que analicen la situación y declaren en reorganización el sistema electoral en el país ”, manifestó.

#SistemaElectoral | “Se está jugando con la voluntad popular" afirmó el burgomaestre. El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, cuestionó el funcionamiento del sistema electoral y pidió a las autoridades competentes evaluar su reorganización inmediata. Asimismo, recordó los inconvenientes registrados durante la jornada electoral, cuando vecinos de Lima no pudieron votar debido a la demora en la apertura de algunas mesas de sufragio. https://t.co/dHIZNeodiq — Municipalidad de Lima (@MuniLima) November 9, 2026

Reggiardo también expresó su preocupación por lo que considera una afectación a la voluntad de los ciudadanos durante los procesos electorales.

“ Siento que se está jugando con la voluntad popular, y eso es algo que no se puede aceptar en un sistema como el nuestro ”, afirmó.

Cuestionamientos al sistema

En sus declaraciones, el alcalde recordó los inconvenientes registrados durante la jornada electoral, cuando diversos ciudadanos de Lima no pudieron ejercer su derecho al voto debido a las demoras en la instalación y apertura de algunas mesas de sufragio.

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Sus cuestionamientos se producen, además, en un escenario de controversia por el reciente pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE): el organismo estableció que los candidatos que postularon como primeros regidores y ejercieron la alcaldía durante el periodo municipal inmediatamente anterior no podrán recibir credenciales para volver a ocupar ese cargo.

Este criterio alcanza al caso de Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de haber sido alcalde durante el periodo 2023-2026.