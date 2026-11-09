Reggiardo señaló que el actual sistema no puede seguir en funcionamiento. (FOTO: USI)
Reggiardo señaló que el actual sistema no puede seguir en funcionamiento. (FOTO: USI)
Por Redacción EC

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, planteó que el sistema electoral peruano sea declarado en reorganización y pidió al Gobierno y al Congreso evaluar su funcionamiento. El burgomaestre cuestionó el desempeño de las autoridades electorales y sostuvo que el actual modelo ya no debería continuar operando.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?