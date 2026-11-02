A casi un mes de las elecciones del 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra un avance de 99.989% de actas contabilizadas para la Municipalidad de Lima. A las 10:30 a.m. de este lunes 02 de noviembre solo faltaban 3 actas del Jurado Electoral Especial (JEE).

Según las cifras oficiales, la lista de Renovación popular logra el 27.685% de respaldo del electorado, con 1′554,690 de votos válidos, mientras que Avanza País obtiene el 26.810% con 1′505,558 de votos válidos.

La diferencia de votos entre la lista que lidera Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima, y Francis Allison, quien es candidato a alcalde, es de 49,132.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) recibieron un porcentaje de actas observadas para su debida evaluación.

La ONPE habilitó su plataforma digital para la consulta pública de las actas digitalizadas de cada mesa de sufragio. Los ciudadanos pueden verificar las cifras oficiales mediante la página web institucional en este enlace.