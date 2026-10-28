A 24 días de las elecciones del 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) registra un avance de 99.825 % de actas contabilizadas para la Municipalidad de Lima.

Según las cifras oficiales, la lista de Renovación Popular logra 27.686 % y de Avanza País, 26.801 %.

La diferencia de votos entre Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Lima y Francis Allison, que postula a la Alcaldía de Lima es de 49,633.

A ellos les siguen Carlos Bruce del Partido Democrático Somos Perú, que concentra el 15.097 % de votos. Luego, las listas de Podemos Perú y Alianza para el Progreso logran el 8.020% y el 4.348 % respectivamente.

Resultados de la ONPE y actas observadas en Lima

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) recibieron un porcentaje de actas observadas para su debida evaluación.

La ONPE habilitó su plataforma digital para la consulta pública de las actas digitalizadas de cada mesa de sufragio. Los ciudadanos pueden verificar las cifras oficiales mediante la página web institucional en este enlace.