El diputado electo por Renovación Popular, Aldo Bravo, cuestionó la decisión de la justicia electoral que declaró improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor de Lima y anunció que formalizó su renuncia a la candidatura de regidor.

A través de su cuenta en la red social X, Bravo sostuvo que existe un “trato desigual” por parte de los organismos electorales. “¡La animadversión de la justicia electoral contra Rafael López Aliaga ha quedado en evidencia!”, escribió.

Señaló que le llama “poderosamente la atención que se haya declarado improcedente su inscripción como primer regidor y, en mi caso, sí resulte admitida, pese a mi elección como Diputado de la República”. En ese sentido, clificó de “arbitrariedad”. dicha medida.

¡La animadversión de la justicia electoral contra Rafael López Aliaga ha quedado en evidencia! 🚨



Llama poderosamente la atención que se haya declarado improcedente su inscripción como primer regidor y, en mi caso, sí resulte admitida, pese a mi elección como Diputado de la… pic.twitter.com/0V3YcLsvKZ — Aldo Bravo (@abravoq) July 1, 2026

Bravo agregó que la justicia electoral “está llamada a garantizar –y no a vulnerar ni restringir– el derecho de participación política que tenemos los peruanos sin distinción”.

Asimismo, informó sobre la presentación ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro la renuncia formal a su candidatura como regidor. Según explicó, esa decisión fue comunicada a Renovación Popular desde el momento en que fueron proclamados los resultados de la elección de diputados.

El Jurado Electoral Especial Lima Centro declararo improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor (teniente alcalde) de Lima Metropolitana.