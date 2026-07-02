JEE Lima Centro declaró improcedente candidatura de Rafael López Aliaga a teniente alcalde. (Foto: GEC)
JEE Lima Centro declaró improcedente candidatura de Rafael López Aliaga a teniente alcalde. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El diputado electo por Renovación Popular, Aldo Bravo, cuestionó la decisión de la justicia electoral que declaró improcedente la inscripción de Rafael López Aliaga como candidato a primer regidor de Lima y anunció que formalizó su renuncia a la candidatura de regidor.

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