Resumen

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Cavero aseguró que seguirá defendiendo la democracia donde le toque estar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Cavero aseguró que seguirá defendiendo la democracia donde le toque estar. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Por Redacción EC

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