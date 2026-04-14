El congresista Alejandro Cavero aseguró encontrarse tranquilo al no haber podido ser reelegido luego de que su partido Avanza País no lograra pasar la valla electoral en las recientes Elecciones Generales.

En conversación con ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, indicó tomar los resultados con “mucha serenidad y la sensación de haber cumplido” en su trabajo como congresista.

“Los cargos son fungibles, no hacen a las personas, son temporales, y es el pueblo soberano el que decide o no renovar su confianza”, dijo.

“Voy a seguir estando donde se defienda la democracia, lalibertad y el libre mercado. Finalmente uno está para defender las ideas en las que cree”, agregó.

Cavero se mostró optimista porque en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados la derecha cuenta con una mayoría frente a la izquierda, lo cual es importante para el país.