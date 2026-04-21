En entrevista con el podcast ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante volvió a exigir la presencia de fiscales en las instalaciones de la ONPE, en medio de los cuestionamientos por las fallas registradas durante las Elecciones Generales 2026.

El legislador sostuvo que es necesario que el Ministerio Público actúe como “veedor del proceso” de cómputo para garantizar la transparencia y evitar mayores dudas sobre los resultados.

Muñante cuestionó que las irregularidades detectadas sean calificadas como “errores puntuales”, por parte del jefe de la ONPE, Piero Corvetto. “No podemos caer en la ingenuidad de pensar que aquí solo ha habido fallas aisladas”, afirmó.

En esa línea, reveló que días atrás acudió a la Fiscalía de la Nación para solicitar que fiscales de prevención del delito se apersonen a las mesas de cómputo. Según explicó, en un primer momento se le indicó que no existía habilitación legal para ello; sin embargo, posteriormente estos fiscales sí llegaron a almacenes de la ONPE, donde detectaron actas rotas.

“Y con la vigente denuncia de colusión para favorecer a ciertas empresas, ya hay razones suficientes para que las fiscalías anticorrupción intervengan las oficinas de la ONPE”, dijo

“No estamos pidiendo que interrumpan un proceso de conteo, pero deben estar ahí como veedores, fiscalizadores que el proceso de conteo se haga de la forma más transparente posible, porque al final del día, si esto continua así, la próxima elección -salga quien salga- va a estar empañada su legitimidad”, agregó.

Asimismo, se refirió a la aparición de presuntas actas de prueba que figurarían como contabilizadas en el sistema de la ONPE, lo que —indicó— debería motivar una auditoría por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

“Se ha dejado abierto el sistema y eso lo vuelve vulnerable”, alertó.