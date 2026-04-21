Resumen

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Alejandro Muñante conversó con Milagros Leiva en 'Siempre a las 8'. (Foto: Siempre a las 8)
Alejandro Muñante conversó con Milagros Leiva en 'Siempre a las 8'. (Foto: Siempre a las 8)
Por Redacción EC

En entrevista con el podcast ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, el congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante volvió a exigir la presencia de fiscales en las instalaciones de la ONPE, en medio de los cuestionamientos por las fallas registradas durante las Elecciones Generales 2026.

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