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Muñante pidió a los organismos electorales no insultar la inteligencia de los peruanos. (Foto: Congreso)
Muñante pidió a los organismos electorales no insultar la inteligencia de los peruanos. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El congresista y candidato a senador por Renovación Popular, Alejandro Muñante se presentó ante el Ministerio Público para solicitar una reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez en el marco de las investigaciones por las fallas registradas durante las elecciones, y pidió que se disponga la presencia de fiscales de prevención del delito en la ONPE.

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