El congresista y candidato a senador por Renovación Popular, Alejandro Muñante se presentó ante el Ministerio Público para solicitar una reunión con el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez en el marco de las investigaciones por las fallas registradas durante las elecciones, y pidió que se disponga la presencia de fiscales de prevención del delito en la ONPE.

“Estamos pidiendo que el fiscal de la Nación disponga la presencia de los fiscales de prevención del delito”, sostuvo, al señalar que esta medida es clave para garantizar la “legalidad” del proceso.

El legislador explicó que su visita responde a un informe remitido por la Fiscalía de Prevención del Delito, el cual —según dijo— señala que no existe base legal para que fiscales se apersonen a la mesa de cómputo de la ONPE. No obstante, destacó que el mismo documento plantea la necesidad de mantener monitoreo y análisis de riesgos.

“Esto es justamente lo que queremos. Parece que no se ha entendido bien el rol de la Fiscalía, que es el garante de la legalidad”, concluyó.

Durante sus declaraciones, Muñante cuestionó las irregularidades reportadas y rechazó los pronunciamientos de organismos internacionales.

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El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, pide que el fiscal de la Nación disponga la presencia de fiscales de prevención del delito en los centros de cómputo de la ONPE.



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“Cualquier peruano se va a dar cuenta que aquí han ocurrido cosas anómalas, y que venga la OEA o la misión de la Unión Europea a decirnos que aquí no pasó nada, realmente es un insulto a la inteligencia de los peruanos”, afirmó.

Personeros de Fuerza Popular a disposición

En relación con el ofrecimiento de Keiko Fujimori de poner a disposición de Renovación Popular los personeros de su partido, Muñante evitó pronunciarse y señaló que su rol actual es institucional.

Asimismo, criticó el desempeño de la ONPE asegurando que no cumplió con su función principal.

“Nada de esto hubiese pasado si la ONPE hubiese actuado con la debida diligencia. Hay una sola cosa que tiene que hacer: llevar elecciones transparentes, y ni eso han podido hacer”, señaló.

El parlamentario cuestionó la respuesta del jefe del organismo electoral, Piero Corvetto, al considerar que se ha intentado minimizar lo ocurrido.

“Se han justificado de la manera más inaudita posible al decir que son errores puntuales. Es una actitud manifiesta de querer tapar un hecho bochornoso”, agregó.