ANP expresa su condena por agresión a periodistas por seguridad privada de Alfonso López-Chau en Chiclayo

La Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) expresó su condena por la agresión física y obstrucción a su labor informativa que sufrieron los corresponsales Liliana Samamé (América TV), Rosa Loro (RPP), Solange Vásquez (Latina) y Emmanuel Moreno (La República) por la seguridad privada del candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, señaló que los hechos se produjeron durante la cobertura del arribo del ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) a la ciudad de Chiclayo.
En declaraciones a la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (OFIP), Moreno informó que los incidentes ocurrieron el jueves 12 de febrero, desde las 3:00 de la tarde.
El hostigamiento se inició a la llegada de López-Chau al aeropuerto de Chiclayo y se extendió durante el primer desplazamiento proselitista del candidato presidencial por esa ciudad del norte del Perú.
Según el testimonio recogido, el personal de seguridad impidió en todo momento el acercamiento de los reporteros, recurriendo a empujones contra hombres y mujeres de prensa. De acuerdo con las imágenes difundidas existía una aparente disposición del propio candidato para brindar declaraciones a los medios de comunicación.
“No obstante, su equipo de protección mantuvo una actitud hostil que generó desorden y puso en riesgo la integridad física de los corresponsales. En determinado momento, incluso, intentaron otorgar preferencia a un medio de comunicación en perjuicio de los demás, situación que fue rechazada por los propios periodistas en defensa del trato igualitario”, subrayó la ANP.
El gremio periodístico también recordó que ningún candidato ni su equipo de seguridad puede vulnerar el derecho constitucional a la libertad de prensa ni obstaculizar el trabajo informativo.
“Exigimos garantías para el ejercicio periodístico en actividades proselitistas y demandamos identificar a los responsables de esta agresión y hacer públicas las medidas tomadas sobre el particular. La ANP es enfática en rechazar toda forma de agresión o discriminación contra la prensa”, sentenció.