ANP expresa su condena por agresión a periodistas por seguridad privada de Alfonso López-Chau en Chiclayo

Según informó la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), la agresión contra los periodistas ocurrió durante una visita del candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau, a Chiclayo. (Foto: ANP)
La Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP) expresó su condena por la agresión física y obstrucción a su labor informativa que sufrieron los corresponsales Liliana Samamé (América TV), Rosa Loro (RPP), Solange Vásquez (Latina) y Emmanuel Moreno (La República) por la seguridad privada del candidato presidencial de Ahora Nación, Alfonso López-Chau.

