Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Alfonso López Chau fue uno de los políticos y excandidatos presidenciales que se unieron a Roberto Sánchez para la segunda vuelta presidencial. (Foto: GEC)
Alfonso López Chau fue uno de los políticos y excandidatos presidenciales que se unieron a Roberto Sánchez para la segunda vuelta presidencial. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial Alfonso López Chau reconoció que la alianza que estableció en segunda vuelta con Roberto Sánchez de cara a la segunda vuelta electoral, llegó demasiado tarde y la calificó como un “fracaso”, pese a que el conteo oficial de votos por parte de la ONPE aún no ha concluido.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: