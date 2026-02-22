Elecciones 2026: Alfonso López Chau registra S/800 mil de diferencia en bienes

Durante su gestión como máxima autoridad de la UNI (2021-2025), el candidato de Ahora Nación mantuvo un perfil patrimonial estable y ascendente según sus declaraciones presentadas ante la Contraloría. En sus reportes periódicos de los años 2022, 2023 y 2024, el docente reportó de manera invariable un monto de S/ 1’140.000,00 en el rubro de “Bienes”.

De hecho, dicha cifra fue ratificada por el propio López Chau en su declaración jurada al cesar del cargo, la cual fue presentada en mayo de 2025, Al finalizar su vínculo con el rectorado. En dicho documento oficial, el entonces funcionario consignó activos valorizados en el mencionado millón de soles, además de ahorros y otros activos financieros superiores a S/ 121 mil.

Según pudo revisar este Diario, en la Sunarp no se registran transferencias de dominio, compraventas u otros actos inscritos recientemente que expliquen una reducción patrimonial que sustenten una variación de S/ 850 mil soles consignada entre sus declaraciones.

Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentado por el candidato Lopez Chau ante la Contraloría al renunciar a la UNI.

Marcado contraste

El reporte de Lopez Chau varió considerablemente en su inscripción como candidato. En su hoja de vida presentada ante el JNE, completada el 18 de diciembre de 2025, consignó únicamente dos propiedades en el distrito de Miraflores: un departamento valorizado en S/ 275,000 y una cochera de S/ 20,000. Ambos bienes solo sumaron un total de S/ 295,000.

Alfonso López Chau percibía como rector de la UNI una remuneración superior al promedio del sector público, con ingresos cercanos a S/ 29,000 mensuales. El contraste se acentúa porque, en la declaración jurada presentada ante el JNE, el propio candidato señaló que los montos consignados no corresponden a valores de autovalúo. Dado que los valores municipales suelen ser inferiores a los comerciales, de haberse utilizado ese criterio el patrimonio declarado habría resultado aún más distante del S/ 1.1 millones que reportó ante la Contraloría meses atrás.

Este Diario buscó una entrevista con el candidato de Ahora Nación desde la semana pasada. Tras varias insistencias, su equipo de prensa refirió que, por disposición del Comité de Campaña, no brindará declaraciones sobre el tema, al considerar que “no existe incongruencia”.

Por otro lado, la Ley N.º 28094 establece que la hoja de vida debe tener información veraz y completa. De lo contrario, el JNE puede imponer una multa de entre una y 10 UIT, cobrarla por la vía coactiva y remitir el caso al Ministerio Público, según la gravedad de la infracción.

Como candidato, el candidato registró dos bienes que representaban solo la tercera parte de lo declarado meses atrás.

Nuevos procesos

De acuerdo con registros del Ministerio Público revisados por esta Unidad de Investigación, el candidato tiene un nuevo proceso por delito contra la fe pública ingresado el 12 de septiembre de 2025, a raíz de una denuncia presentada por el ingeniero Elmar Javier Franco Gonzales. En el mismo despacho figura otro caso por el mismo delito, iniciado el 28 de junio de 2024. Ambos procesos están en trámite.

Unidad de Investigación