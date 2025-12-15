El precandidato presidencial de Acción Popular, Alfredo Barnechea, anunció que presentará varias denuncias contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ante el Congreso, Colegio de Abogados y Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En entrevista con RPP Noticias, afirmó que el titular del máximo organismo electoral fue quien ordenó publicar la resolución que anulaba las elecciones internas del partido de la lampa.

“Primero presentaremos una denuncia constitucional contra Burneo, que es el que ordenó el día sábado publicar esa resolución, ha sido él y ya tenemos información. También lo vamos a denunciar ante el Colegio de Abogados y ante la Junta Nacional de Justicia”, expresó.

Barnechea remarcó que el JNE “ha actuado fuera de la ley por completo” y “ha faltado al debido proceso” y no hubo pluralidad de instancias para resolver la controversia en las elecciones internas, pues -según dijo- no se notificó al personero legal ni al secretario general de Acción Popular.

“El JNE ha faltado a todos los procesos, a todo el debido proceso. En consecuencia, está violando leyes fundamentales de la Constitución del Perú. No hemos sido nunca notificados. Aquí ha habido un Jurado Departamental Electoral, que es a donde debieron ir las denuncias, no ha habido pluralidad de instancias”, manifestó.

“No se ha notificado nunca ni al personero del partido, ni al secretario general (…) No nos han escuchado, no hemos tenido ocasión. En consecuencia, es una violación del debido proceso, esto tiene que ser revisado”, agregó.

No obstante, Alfredo Barnechea admitió que quizás se “excedió” en los adjetivos contra los miembros del JNE, a quienes amenazó con “perseguir en todas las instancias” porque “no saben con quién se están enfrentando”.

“Yo era testigo de un matrimonio, ahora la gente se casa en unas horas insólitas. Eran las 4 y 50, estaba en la capilla de La Recoleta, se casaba el hijo de mi hermano, yo era testigo y me sacan corriendo, y hago una declaración en la que quizás me excedí en los adjetivos”, subrayó.

“Vamos a investigarlos, pero esencialmente ellos han violado otro artículo del reglamento del Jurado, el 163, en el que ellos no pueden participar de esto. Están actuando en materia que no les corresponde”, añadió.

Finalmente, Alfredo Barnechea respondió a las críticas de su correligionario Víctor Andrés García Belaunde y dijo que si alguien tiene “ambiciones sin límites” ha sido el excongresista.

“Tengo una amistad con García Belaunde de 57 años y no quisiera romperla. Si tiene alguien ambiciones sin límites ha sido Víctor Andrés. Ha sido candidato a la Presidencia, donde sacó solamente tres votos -lamento que nadie haya querido votar por él- y luego es cabeza de lista al Senado, porque eso lo pactó con el señor Julio Chávez”, aseveró.

“Si alguien tiene ambiciones sin límites es él, yo no tengo ninguna ambición sin límites, no tengo ningún interés en ser o no ser candidato, estoy defendiendo ahorita el derecho a un partido histórico a permanecer en la vida política del país”, sentenció.