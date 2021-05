Conforme a los criterios de Saber más

El reciente apoyo institucional de Alianza por el Progreso a la candidatura fujimorista puede tener un efecto indirecto, pero positivo, en la campaña del norte. Mauricio Zavaleta considera que, si bien no tienen capacidad de endoso, la organización cuenta con una importante infraestructura partidaria en la región.

El plenario nacional del partido decidió respaldar a su líder César Acuña para apoyar a Fuerza Popular en la segunda vuelta. El excandidato argumentó que consideran a Keiko Fujimori como una mejor alternativa que su contrincante, Pedro Castillo.

“La decisión ha sido tomada sin haber conversado con la candidata. No hay nada por debajo de la mesa, no hay algún arreglo ni interés personal. Es mi país, y por mí país me la voy a jugar”, manifestó Acuña en la reunión convocada ayer en Cieneguilla.

Esta alianza no es un evento sorprendente, ya que ambos partidos se orientan hacia la derecha del espectro político, “más allá de que en este periodo congresal APP haya promovido algunas leyes antitécnicas”, comenta el politólogo Mauricio Zavaleta. “Frente a Castillo y Keiko Fujimori, no me resulta sorprendente que terminen apoyando a la opción más de derecha”, agrega.

El partido de Acuña ha tenido buenos resultados en el norte del país, y en la primera vuelta de este año lideró los votos de La Libertad. ¿Podrá movilizar ese apoyo hacia la candidata naranja?

Zavaleta considera que no es el carisma de Acuña lo que le permitió conseguir esos resultados, sino la infraestructura partidaria de su organización. “[APP] tiene un candidato presidencial muy débil. En general estás en un país donde los candidatos presidenciales no tienen esa capacidad [de movilización], y Acuña cumple esa norma”, comenta el politólogo.

El beneficio que puede salir de esta alianza es, precisamente, los instrumentos con los que cuenta APP para hacer campaña en la región. “Para hacer política uno necesita una infraestructura mínima, y eso está vinculado a gente que pueda movilizarse, que además te puedan dar una camioneta, te faciliten recursos, te faciliten la maquinaria que pueda existir en los barrios periféricos de Trujillo. Esa es la ventaja, es una ventaja si quieres administrativa” explica Zavaleta.

Para el politólogo, esa infraestructura, si se pone a disposición de la campaña de Fujimori, puede ser muy útil, pues Fuerza Popular no tiene esos recursos a nivel subnacional.

