El candidato presidencial de Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, aseguró que, de llegar al Gobierno, en sus primeros 100 días logrará “pacificar el Perú” y combatir la corrupción, como parte de un conjunto de medidas orientadas a enfrentar la inseguridad y reformar el Estado.

Durante su exposición, el postulante planteó la aplicación de un régimen de excepción y la creación de grupos especiales para enfrentar a las organizaciones criminales.

“Vamos a combatir la corrupción. Yo digo que en 100 días pacifiquemos al Perú. Sonará duro, me van a denunciar algunas ONG o ante la Corte de La Haya o la Corte Interamericana. Vamos a crear un centro de persecución de la criminalidad y de la corrupción. Pero además voy a crear un grupo de captura, búsqueda y de aniquilamiento. Las bandas criminales no merecen derecho ”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que impulsará cambios legales severos para sancionar delitos de corrupción. “ Va a haber cadena perpetua, pero le vamos a dar 7 días para que los que son corruptos renuncien y les vamos a dar 15 años de pena efectiva ; caso contrario, cadena perpetua sin debido proceso, sin presunción de inocencia, sin doble instancia, sin posibilidad de hábeas corpus. Así se gobierna el Perú”, manifestó.

El candidato también señaló que su eventual gobierno se basaría en el artículo 137 de la Constitución para aplicar un estado de excepción.

“Soy el único candidato que está indicando con mediana claridad que voy a gobernar aplicando el artículo 137 de la Constitución Política. Eso significa el estado de excepción, sin restringir derechos ”, indicó.

En materia económica, propuso transformar el modelo productivo mediante la creación de zonas económicas especiales en todo el país.

“ La única forma de poder despegar al Perú es crear que todo el Perú se convierta en una gran zona especial económica, pública o privada o de manera asociativa. ¿Por qué solamente cinco y no 500? Para que el sector industrial, empresarial y productivo pueda tener beneficios no solamente tributarios, sino de todo tipo”, señaló.

Asimismo, cuestionó el actual régimen laboral y planteó una reforma orientada al emprendimiento.

“El Perú es uno de los países que tiene los regímenes laborales más fuertes, con más aún un 60% de carga social. Eso no significa que le vamos a quitar los beneficios a los trabajadores. Hay que hacerle entender al trabajador que la política es una actividad transformadora que se funda sobre la base de la educación ”, dijo.

El postulante también hizo énfasis en la necesidad de mejorar el sistema de salud a través de su integración.

“Poco o nada he escuchado sobre qué hacer con un sistema con subsistemas de salud. ¿Por qué no vamos hacia esa gran revolución, hacia unificar todos los sistemas de salud? Hay que unificar el sistema de salud, es la gran revolución social ”, afirmó.

Finalmente, planteó una reducción del aparato estatal y una mayor inversión en innovación.

“ Nosotros vamos a gobernar a la inversa. Vamos a achicar a siete ministerios, de manera estratégica, desde las regiones hacia Lima ”, sostuvo. Además, propuso “bonos no reembolsables orientados a la ciencia, tecnología e innovación”, con montos que podrían alcanzar hasta los 50 mil soles o más para proyectos destacados.

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