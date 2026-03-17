Resumen

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Paz de la Barra plantea mano dura contra la criminalidad y promete resultados en 100 días. (Foto: Captura de YT/El Comercio)
Paz de la Barra plantea mano dura contra la criminalidad y promete resultados en 100 días. (Foto: Captura de YT/El Comercio)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, aseguró que, de llegar al Gobierno, en sus primeros 100 días logrará “pacificar el Perú” y combatir la corrupción, como parte de un conjunto de medidas orientadas a enfrentar la inseguridad y reformar el Estado.

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