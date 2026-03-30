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Álvaro Vargas Llosa fue entrevistado por Milagros Leiva en su podcast Siempre a las 8, de El Comercio.
Álvaro Vargas Llosa fue entrevistado por Milagros Leiva en su podcast Siempre a las 8, de El Comercio.
Por Redacción EC

En el podcast Siempre a las 8, con Milagros Leiva, en El Comercio, el escritor y analista político Álvaro Vargas Llosa calificó como un “peligro” las candidaturas de políticos de izquierda como Roberto Sánchez y Alfonso López Chau.

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