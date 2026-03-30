En el podcast Siempre a las 8, con Milagros Leiva, en El Comercio, el escritor y analista político Álvaro Vargas Llosa calificó como un “peligro” las candidaturas de políticos de izquierda como Roberto Sánchez y Alfonso López Chau.

Y además remarcó que la izquierda “le ha hecho mucho daño” al país, incluso señaló que “todo lo que ha pasado en los últimos años” tiene su origen en la elección de Pedro Castillo como presidente.

“La izquierda ha hecho mucho daño, no es una izquierda moderna, liberal, (..) todo lo que ha pasado en los últimos años nace con la victoria del señor Castillo que está preso”, remarcó.

Enfatizó que Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú, es “un enorme peligro” y expresó su expectativa de que no logre respaldo significativo en las urnas.

“Me parece un enorme peligro. Hace unos días daba la impresión que había una tendencia que lo favorecía y me parecía alarmante (...). Todo indica que se ha frenado candidatura, espero que ni siquiera saque los 4 puntos. Es hora que se renueve la izquierda y no se renovará a menos que sea aplastada en las urnas”, subrayó.

Sobre Alfonso López Chau, postulante de Ahora Nación, Álvaro Vargas Llosa advirtió que su candidatuta también representa un “peligro” en medio de los cuestionamientos que afronta.

“Hay demasiado peligro en esa candidatura. Vamos a suponer que sus críticos están cargando las tintas contra él. ¿Para qué tomar el riesgo (...) cuando tienes 35 candidaturas y hay muchas infinitamente mejores?. Solo ese argumento basta para no votar por él. (...) Es un riesgo enorme y me alegro que se haya frenado en las últimas dos encuestas”, expresó.

En tal sentido, hizo un llamado a la ciudadanía a reflexionar de cara a los comicios.

“Que la lección de lo ocurrido con Castillo sirva de algo y que el pueblo peruano tenga enorme sabiduría a la hora de votar”, concluyó.

Álvaro Vargas Llosa también se refirió a otras figuras del escenario electoral. Sobre César Acuña, fue crítico al señalar que lo ve “como un cacique político”, cuya principal preocupación sería preservar cuotas de poder antes que conducir el país. En ese sentido, consideró que no es una persona que merezca la preferencia del electorado en los próximos comicios.

Asimismo, señaló que, pese al contexto político adverso, la economía peruana ha logrado mantenerse en crecimiento, pero no esperemos que eso sea “eterno”.

“El Perú milagrosamente sigue creciendo a tasas de más o menos 3% porque la economía tiene una vida propia que ha logrado blindarse contra los efectos de la vida política, pero eso no va a durar eternamente”, advirtió.

En esa línea, alertó que el “caos permanente” terminará afectando el desempeño económico del país si no se corrige el rumbo político. Incluso, consideró que el Perú podría alcanzar tasas de crecimiento de entre 5% y 6% en un escenario de mayor estabilidad. “De hecho, la economía podría crecer 5 o 6% si no tuviéramos ese entorno político que tenemos”, remarcó.

El analista reiteró que un eventual escenario de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y un candidato de izquierda podría reactivar el voto antifujimorista, aunque consideró que este fenómeno ya no tiene la misma fuerza que en el pasado.

Puntualizó que candidaturas como las de Alfonzo López Chau o Roberto Sánchez tendrían pocas probabilidades de llegar a segunda vuelta, aunque no descartó completamente un escenario favorable para la izquierda.

Asimismo, expresó abiertamente su respaldo a Carlos Espá, destacando su preparación y cualidades personales. Vargas Llosa reconoció que las cifras no acompañan actualmente a su candidato, pero subrayó que ello no le resta méritos. “No es porque sea mi amigo, es porque lo conozco muy bien y sé de lo que es capaz”, afirmó.

Finalmente, admitió que la candidatura de Espá tuvo un momento de crecimiento que luego se estancó, aunque insistió en que se trata de una opción sólida dentro de un panorama electoral fragmentado.