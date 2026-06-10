En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el escritor Álvaro Vargas Llosa consideró que el resultado de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) va a ser “perfectamente legítimo y creíble”.

Indicó que se debe enfatizar esa postura debido a que, según remarcó, han aparecido “voces altamente irresponsables” que están tratando de arrojar un “manto de sospecha” sobre el escrutinio llevado a cabo por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“No es un secreto para nadie que el resultado va a ser muy ajustado. Quisiera enfatizar que va a ser un resultado perfectamente legítimo y perfectamente creíble. Hay que enfatizar y acentuar esto porque hay voces altamente irresponsables que están tratando de arrojar un manto de sospecha sobre el escrutinio”, expresó.

Vargas Llosa calificó de “una terrible irresponsabilidad” que se pretenda dudar del conteo oficial de votos en un país que de por sí ya está “muy polarizado, muy crispado, donde las pasiones están muy encendidas”.

“No hay absolutamente nada que objetar hasta ahora en el escrutinio, no hay un solo indicio de irregularidad, todo está caminando y marchando de manera perfectamente seria y creíble, pero eso sí dentro de lo que es el cuadro de una elección sumamente reñida y ajustada”, subrayó.

No obstante, el también periodista consideró que el ganador del balotaje tendrá que buscar un “entendimiento” con todas las fuerzas políticas en el próximo quinquenio, lo que -desde su punto de vista- no significa renunciar a sus “diferencias legítimas”.

En ese sentido, Álvaro Vargas Llosa enfatizó que se tendrá que crear un “clima de concordia” que permita transitar hacia la siguiente etapa, una vez superado el periodo electoral, que es la gobernabilidad.

“Eso va a significar que el día después, una vez que los resultados sean oficiales, los líderes políticos van a tener una enorme responsabilidad para sosegar los ánimos, buscar un entendimiento, un consenso básico y elemental entre todas las fuerzas, lo que no significa estar de acuerdo en todo, lo que no significa renunciar a las diferencias legítimas porque eso sería renunciar a la democracia, a la expresión de las diferencias legítimas, pero sí crear un clima de concordia que permita transitar hacia la siguiente etapa, que será la gobernabilidad”, sentenció.