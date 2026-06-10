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Álvaro Vargas Llosa se refirió al resultado de las elecciones 2026 en el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
Álvaro Vargas Llosa se refirió al resultado de las elecciones 2026 en el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio. (Foto: Joel Alonzo/GEC)
/ JOEL ALONZO
Por Redacción EC

En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el escritor Álvaro Vargas Llosa consideró que el resultado de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) va a ser “perfectamente legítimo y creíble”.

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