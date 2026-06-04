Resumen

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Álvaro Vargas LLosa considera que Keiko Fujimori ha aprendido de sus errores. (Foto: César Campos)
Álvaro Vargas LLosa considera que Keiko Fujimori ha aprendido de sus errores. (Foto: César Campos)
/ CESAR CAMPOS
Por Redacción EC

Álvaro Vargas Llosa defendió su respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y afirmó que la lideresa de Fuerza Popular ha demostrado a lo largo de los años sus “credenciales democráticas”, por lo que consideró que constituye una alternativa claramente superior frente a la propuesta de Roberto Sánchez.

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