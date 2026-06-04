Álvaro Vargas Llosa defendió su respaldo a la candidatura presidencial de Keiko Fujimori y afirmó que la lideresa de Fuerza Popular ha demostrado a lo largo de los años sus “credenciales democráticas”, por lo que consideró que constituye una alternativa claramente superior frente a la propuesta de Roberto Sánchez.

En entrevista con ‘Siempre a las 8’ con Milagros Leiva, el escritor señaló que el Perú atraviesa horas decisivas y que, ante una elección que definirá el futuro del país, optó por expresar públicamente su posición.

“Cuando un país está al filo de la navaja, jugando su destino, la neutralidad es una inmoralidad. Hay que tomar partido y jugársela. Todavía hay compatriotas indecisos y me pareció importante ejercer mi humilde derecho a dar mi opinión y dar a otras personas algunos elementos de juicio que les permitan tomar una decisión”, manifestó.

Sostuvo que la elección enfrenta dos proyectos completamente distintos para el país y advirtió que una eventual victoria de Roberto Sánchez pondría en riesgo la institucionalidad democrática y el modelo económico.

“Tenemos por un lado una opción que terminaría por destruir las instituciones democráticas del Perú, por destruir las bases de la economía productiva y provocando un enfrentamiento entre peruanos. Por el otro lado tenemos a una persona que ha probado sus credenciales democráticas”, indicó.

En esa línea, destacó que Keiko Fujimori ha reconocido errores cometidos en el pasado y ha mostrado una evolución política que, a su juicio, la diferencia de anteriores etapas del fujimorismo.

“Estos no son los años noventa. Estamos en una etapa distinta de la historia republicana. Es una persona que ha reconocido errores importantes, que ha pedido disculpas por ello, que ha crecido aprendiendo de sus errores y que se ha rodeado de un equipo muy solvente”, sostuvo.

Asimismo, destacó que la candidata ha mantenido coherencia respecto de las propuestas que presentó durante la campaña y ha sido “consistente” con el plan de gobierno que le ha mostrado al Perú. “No lo ha cambiado como de camisa cinco minutos para adaptarse a las circunstancias electorales”, señaló.

Para Vargas Llosa, la diferencia entre ambas candidaturas es evidente: “Para mí hay una que es claramente superior a la otra y por eso he ejercido el derecho a expresar mi opinión. No tengo un ápice de duda de que no intentará ejercer un mandato más allá de los cinco años y respetará la independencia de los poderes públicos”, sostuvo.

Sánchez y Antauro

En otro momento, Vargas Llosa criticó a Roberto Sánchez por no haber tomado distancia de Antauro Humala pese a haber tenido muchas oportunidades.

“Tuvo la oportunidad de hacer un deslinde categórico de Antauro Humala y no lo hizo una sola vez. Desde entonces hemos visto a Antauro reivindicar la candidatura de Sánchez sin ningún reparo”, afirmó.

“¿Qué más pruebas queremos los peruanos del peligro radical que representa Sánchez para la institucionalidad democrática?”, cuestionó.

Asimismo, criticó que dentro del entorno político del candidato existan figuras vinculadas a posiciones extremas.

“Cuando te rodeas de personas que han asesinado policías, lo que estás enviando al país es un mensaje no solo de odio, también un mensaje de que no crees en las instituciones representativas”, manifestó.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos que aún no han decidido su voto para que respalden a la candidata de Fuerza Popular.

“Invoco, desde la humildad y con el mayor respeto, a esos peruanos y esas peruanas que legítimamente dudan todavía, que están indecisos todavía, a que den el paso y le den a Keiko Fujimori la oportunidad de llevar a ese magnífico equipo que le rodea a los puestos importantes del Estado peruano”, concluyó.