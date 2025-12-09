En una extensa entrevista en el programa "Siempre a las ocho", conducido por Milagros Leiva, el escritor, conferencista y periodista Álvaro Vargas Llosa expresó su simpatía por la candidatura presidencial de Carlos Espá (Partido Sí Creo).

“ Yo tengo que decir que tengo una simpatía especial por la candidatura de Carlos Espá, a quién mi padre, por cierto, apreciaba muchísimo también ”, dijo.

“Carlos es una persona a la que conozco desde que éramos muchachitos. Conozco muy bien lo que vale, conozco cómo piensa y su integridad moral ”, agregó.

El escritor también señaló que mantiene aprecio por Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, y por el entorno de dicha agrupación, donde participa Pedro Cateriano, pero aclaró que su “simpatía especial” se inclina por Espá, a quien ve preparado para enfrentar un escenario político complejo.

Álvaro Vargas Llosa expresó aprecio por el entorno de Rafael Belaúnde. (Foto: Andina)

Pedido de gobernabilidad

Para Vargas Llosa, la fragmentación del Congreso ha sido una de las principales tragedias de las últimas dos décadas y media.

“Me gustaría que, en algún momento de la campaña, cuando las cosas se vayan decantando, empiecen a verse afinidades y conversaciones con miras a facilitar un Gobierno” , manifestó.

En ese sentido, dijo que si Carlos Espá “lograra la hazaña” de ganar la elección presidencial, sería crucial que cuente con respaldos parlamentarios, incluido el grupo de Rafael Belaúnde y otros sectores afines, para asegurar estabilidad.

Advirtió que, si no se construyen consensos previos, el país podría volver a enfrentar un escenario de bloqueo legislativo, crisis permanente o incluso intentos de desestabilización provenientes de sectores radicales.

“ Si no se hace eso, ¿qué vamos a lograr? Primero, que la fragmentación haga ingobernable el país, y segundo, facilitarle el juego a una izquierda que estará muy atenta para tratad de desestabilizar la democracia” , advirtió.

Vargas Llosa sostuvo que su perfil ético y capacidad de diálogo de Carlos Espá podrían favorecer futuros consensos políticos. (Foto: Andina)

Un panorama electoral fragmentado

Vargas Llosa también se refirió a la gran cantidad de precandidatos presidenciales —más de treinta— y consideró que es ingenuo pensar que todos tienen posibilidades reales.

Sin embargo, reconoció que cada partido busca asegurarse una base mínima de representación y construir listas con personas confiables. “El argumento que él (Espá) ha dado no es malo: es un partido joven, de implantación reciente, y quiere presentar candidaturas ahí donde se siente seguro” , subrayó.

Vargas Llosa indicó que, en una coyuntura tan delicada, será indispensable que el candidato que llegue a la segunda vuelta tenga la capacidad de tejer alianzas amplias.