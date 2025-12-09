En una extensa entrevista en el programa "Siempre a las ocho", conducido por Milagros Leiva, el escritor, conferencista y periodista Álvaro Vargas Llosa expresó su simpatía por la candidatura presidencial de Carlos Espá (Partido Sí Creo).
“Yo tengo que decir que tengo una simpatía especial por la candidatura de Carlos Espá, a quién mi padre, por cierto, apreciaba muchísimo también”, dijo.
“Carlos es una persona a la que conozco desde que éramos muchachitos. Conozco muy bien lo que vale, conozco cómo piensa y su integridad moral”, agregó.
El escritor también señaló que mantiene aprecio por Rafael Belaúnde, candidato presidencial de Libertad Popular, y por el entorno de dicha agrupación, donde participa Pedro Cateriano, pero aclaró que su “simpatía especial” se inclina por Espá, a quien ve preparado para enfrentar un escenario político complejo.
Pedido de gobernabilidad
Para Vargas Llosa, la fragmentación del Congreso ha sido una de las principales tragedias de las últimas dos décadas y media.
“Me gustaría que, en algún momento de la campaña, cuando las cosas se vayan decantando, empiecen a verse afinidades y conversaciones con miras a facilitar un Gobierno”, manifestó.
En ese sentido, dijo que si Carlos Espá “lograra la hazaña” de ganar la elección presidencial, sería crucial que cuente con respaldos parlamentarios, incluido el grupo de Rafael Belaúnde y otros sectores afines, para asegurar estabilidad.
Advirtió que, si no se construyen consensos previos, el país podría volver a enfrentar un escenario de bloqueo legislativo, crisis permanente o incluso intentos de desestabilización provenientes de sectores radicales.
“Si no se hace eso, ¿qué vamos a lograr? Primero, que la fragmentación haga ingobernable el país, y segundo, facilitarle el juego a una izquierda que estará muy atenta para tratad de desestabilizar la democracia”, advirtió.
Un panorama electoral fragmentado
Vargas Llosa también se refirió a la gran cantidad de precandidatos presidenciales —más de treinta— y consideró que es ingenuo pensar que todos tienen posibilidades reales.
Sin embargo, reconoció que cada partido busca asegurarse una base mínima de representación y construir listas con personas confiables. “El argumento que él (Espá) ha dado no es malo: es un partido joven, de implantación reciente, y quiere presentar candidaturas ahí donde se siente seguro”, subrayó.
Vargas Llosa indicó que, en una coyuntura tan delicada, será indispensable que el candidato que llegue a la segunda vuelta tenga la capacidad de tejer alianzas amplias.
