José Tello, experto en temas electorales, señaló que- de acuerdo al reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral- si la decisión del pleno del JEE es desfavorable para Torres será remitida al Ministerio Público, la Contraloría General de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros para que actúen conforme a sus atribuciones.

Por su parte, Enith Pinedo, exfuncionaria del Jurado Nacional de Elecciones, tuvo una postura diferente. Señaló que, al tratarse de la primera vez que el jefe de Gabinete infringe la norma, solo recibiría una advertencia de dicha entidad.

En tanto, Martín Cabrera, especialista en gestión pública y exfuncionario de la Contraloría, dijo que estas entidades no deberían esperar que el JEE les remita un documento para iniciar investigaciones.

Reglamento aprobado en 2021.

Además… ¿Que pasos siguen? En diálogo con El Comercio, los especialistas temas electorales José Tello y Enith Pinedo explicaron que, luego de que el informe sea evaluado por el pleno del JEE, se pedirá los descargos del primer ministro. Posteriormente, la entidad comunicará su decisión. Si esta es desfavorable, Torres puede apelar y el caso se elevará a la máxima instancia que es el Jurado Nacional de Elecciones.

El pasado 4 de septiembre, durante una conferencia de prensa, Aníbal Torres, acompañado de su equipo ministerial, se pronunció sobre los audios en los que se escucha al líder de APP ordenar a su bancada que acelere un proyecto de ley que favorecería su candidatura.

Al día siguiente, la ciudadana Claudia María Gerónimo Paredes presentó ante el JEE la denuncia contra Torres y los ministros Kurt Burneo (Economía y Finanzas), Félix Chero (Justicia), Alejandro Salas (Trabajo), Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo) y Betssy Chávez (Cultura).

Sin embargo, en el informe, que lleva la fecha del 8 de septiembre, el fiscalizador del JEE solo se pronuncia respecto a los dichos del primer ministro en la conferencia de prensa.

En el documento, que debe ser evaluado por el pleno del órgano electoral temporal, se detalla el contenido del material audiovisual auditado, que confirmaría la vulneración de la neutralidad electoral del jefe de la PCM.

Por ejemplo, se cita la siguiente frase: “(…) En cuanto a la conducta del señor ‘Cesar Acuña’, no... cualquier ciudadano, o cualquier institución, puede plantear, una impugnación a su candidatura en el Jurado Especial Electoral de Trujillo, si es que este Jurado no actúa de oficio. Esto es tan manifiesto, la violación a la legislación electoral, que este organismo debe actuar, este…rápidamente. No... (…)”.

(Material analizado)

LEE TAMBIÉN | La revancha de Pedro Castillo. Una crónica de Fernando Vivas

El paso a paso De la denuncia contra Torres Ciudadano u organización política presenta la denuncia. Denuncia es vista por fiscalizador del JEE. Fiscalizador presenta su informe. Pleno de esta entidad pide los descargos al denunciado. JEE, con o sin descargos, evalúa denuncia y declara si el funcionario ha incurrido o no en infracción. En caso afirmativo, remite resolución al Ministerio Público, Contraloría y, en el caso de Torres, a la PCM.

Opiniones

José Tello indicó a El Comercio que el principal antecedente de este caso se remonta al año 2016, cuando el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 concluyó que el entonces presidente Ollanta Humala violó el principio de neutralidad electoral con algunas de sus declaraciones políticas referidas a los candidatos a la presidencia.

En ese entonces, el JEE puso en conocimiento del JNE los vacíos de la legislación electoral sobre las infracciones y las sanciones en las que incurren las autoridades.

Resolución publicada en 2016.

“Cuando Ollanta Humala se le va a yugular a Keiko Fujimori en 2016 y le dice de la A a la Z sobre su padre, advierten que siendo presidente en ejercicio rompe la neutralidad y establecen los parámetros [... ] (En el caso de Aníbal Torres), a mi criterio sí ha vulnerado la neutralidad”, añadió.

El especialista en temas electorales aseveró que- como señala el reglamento - si se resuelve que Aníbal Torres infringió la neutralidad, al no ser un funcionario público que postule a un cargo de elección popular, el JEE debe “remitir de los actuados al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la entidad estatal en la que presta servicios el funcionario o servidor público, para que actúen conforme a sus atribuciones”.

“Caso contrario, el JEE de considerar que no se ha incurrido en alguna infracción, dispondrá el archivo del expediente”, dice también el reglamento.

LEE TAMBIÉN | Pedro Castillo guarda silencio ante fiscal en diligencia por presunto plagio

Para Tello, si se determina la responsabilidad del jefe de Gabinete, las entidades citadas en el reglamento “deben pronunciarse”.

“En el caso del Ministerio Público si hay infracciones de caracter penal, Contraloría si es que se ha vulnerado normatividad estatal. En el caso de la PCM, él ocupa el más alto cargo. No deja de tener que precisar sobre este tipo de situación, tiene que tomar cartas en el asunto, al ser parte del Ejecutivo”, expresó.

LEE TAMBIÉN | Félix Chero: fiscalía demostrará que versión de Antauro Humala no tiene sentido y es absurda

Respecto a que el fiscalizador del JEE no haya comprendido en su informe a los integrantes del Gabinete Torres que también fueron denunciados por la ciudadana Claudia María Gerónimo Paredes, Tello opinó: “Podría comprender esto en el caso de los ministros que han estado de ‘chalecos’, por decirlo de alguna manera, pero la que se despachó con todo fue Betssy Chávez, no entiendo por qué no la comprenden”.

Betssy Chávez en la conferencia de prensa del d omingo 4 de septiembre. (Foto: PCM)

Finalmente, Tello afirmó que este reglamento es importante “porque el funcionario y servidor público debe mantener neutralidad durante el desarrollo de un proceso electoral dónde el Estado en cualquiera de sus niveles no debe intervenir en orientar a favor o en contra la inclinación del electorado respecto a una determinada organización política -partido nacional o movimiento regional- o candidatura”.

Agregó que el salario de los funcionarios y los servidores públicos son pagados “con el dinero de todos los peruanos y debe ser respetuosos del proceso de alternancia democrática del poder evitando el aprovechamiento de su cargo para finalidades proselitistas”.

Tras el análisis, el fiscalizador del JEE concluye que “se podría haber incurrido en infracción a las normas de neutralidad, por parte del presidente del Consejo de Ministros; señor Aníbal Torres Vásquez en sus declaraciones brindadas en la Conferencia de Prensa del Consejo de Ministros del día 04.09.2022″.

Martín Cabrera, exfuncionario de la contraloría, señaló que los comentarios vertidos por Torres sobre Acuña “sí constituyen una conducta reprochable y sancionable respecto a lo que el reglamento plantea”; sin embargo, señaló que “no hay sanción drástica” para los funcionarios que vulneren la neutralidad.

“Entre las sanciones pueden estar el llamado de atención, como pasó en su momento con Ollanta Humala, e incluso una multa porque es lo que establece el reglamento”, indicó.

Dijo, además, que cuando se traslada la información de la infracción a entidades como la contraloría es para que se haga “una investigación para saber si los hechos suponen también una infracción administrativa”.

Cabrera agregó que, a su juicio, “no cabe la menor duda” que “las instituciones tutelares de cumplimiento de los deberes tutelares como el Ministerio Público y principalmente la contraloría se encuentren habilitadas, incluso la Defensoría, para evaluar directamente si estas conductas estarían reñidas por la norma y deben ser sancionadas”.

Remarcó que solo es justificable que esperen cuando “el evento no ha generado noticia” y si pasara en un lugar lejano, “ahí sí se tendría que esperar que se investigue y notifique”.

“Este hecho ha sido público en prime time y en el marco de una conferencia referida para informar sobre los avances del proyecto de inversión”, subrayó.

Conferencia de prensa del domingo 4 de septiembre Conferencia de prensa de Aníbal Torres 1

“Ese espacio que él utilizó para dirigirse a los peruanos, es recurso público, es tiempo de los señores ministros, que tiene que ser utilizado para actos de finalidad pública [...] ¿Este acto podría influir directamente en los ciudadanos? Relativamente quizás [...] ¿Este acto constituye la emisión de una opinión a favor o en contra de una condición personal o académica de un candidato? Sí [...] El fiscalizador del JEE no ha exagerado, ha advertido con precisición que este hecho podría constituir una afectación al principio de neutralidad”, expresó también.

A su turno, Edith Pinedo calificó de “grave” de este caso debido a que involucra al jefe de Gabinete. Añadió que una vez que culmine el proceso del JEE y si se determina que si hubo infracción, al funcionario se le brinda “un primer aviso”

“Solo hay sanción en la segunda infracción. Con una segunda infracción, sí se le sanciona”, añadió.

Pinedo consideró que las reglas también deben considerar las “nuevas tecnologías” porque a través de las redes sociales ahora también se puede violar el principio de neutralidad.