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Resumen

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El etnocacerista Antauro Humala irrumpió nuevamente en la campaña presidencial el último lunes 25, cuando aseguró que se mantiene la “convergencia” con el candidato Roberto Sánchez. Esto pese a los cuestionamientos y esfuerzos de algunos sectores de Juntos por el Perú por marcar distancia.

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