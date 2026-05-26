El etnocacerista Antauro Humala irrumpió nuevamente en la campaña presidencial el último lunes 25, cuando aseguró que se mantiene la “convergencia” con el candidato Roberto Sánchez. Esto pese a los cuestionamientos y esfuerzos de algunos sectores de Juntos por el Perú por marcar distancia.

Humala -condenado por el Andahuaylazo- remarcó que el colectivo A.N.T.A.U.R.O. respaldará “totalmente” la candidatura de Sánchez en la segunda vuelta. Aseguró un respaldo “sincero, total y cerrado”.

“Se preserva la convergencia y el nacionalismo votará totalmente por Juntos por el Perú y la candidatura presidencial de Roberto Sánchez”, dijo durante una conferencia de prensa realizada el lunes en Lima, en un local denominado “Cuartel Etnonacionalista”.

Así, mientras Roberto Sánchez intenta ampliar su base electoral, Humala le recuerda su cercanía y mantiene en incertidumbre la influencia que podría tener el etnocacerismo en un eventual gobierno de Juntos por el Perú.

Según Humala, la mitad de los votos que recibió Sánchez en la primera vuelta se los debería a él. “El enemigo nos otorga la mitad del 12%, que son seis puntos. Con ese potencial de votación vamos a seguir apoyando a nuestros hermanos de Juntos por el Perú. Somos leales al compromiso”, dijo.

Pero también dejó abierta la posibilidad de reevaluar el respaldo a Juntos por el Perú en caso de que un eventual gobierno de Sánchez incumpla sus promesas electorales.

“Hay dos subescenarios: uno en el que la izquierda mantenga sus promesas de campaña y las cumpla; y otro escenario, como suele suceder, en el que no cumplan. Recién entonces podremos reevaluar nuestra posición”, explicó en la conferencia, en la que estuvo acompañado por la abogada Carmen Huidobro y simpatizantes de su agrupación.

No obstante, precisó que, mientras eso no ocurra, el apoyo se mantendrá.

Por su parte, Sánchez ha señalado que la presencia de Humala en la campaña se sustenta en un interés común: la asamblea constituyente, una consigna que Juntos por el Perú defiende.

Sánchez ha dicho, en referencia al etnocacerista, que a sus aliados no lo veta por más discrepancias que exista dentro de su partido, porque contar con diferentes puntos de vista es “democrático”.

El candidato presidencial ha intentado marcar ciertas líneas rojas en esta segunda vuelta. Ahora afirma que Juntos por el Perú defiende la vida y no está de acuerdo con fusilamientos ni con la pena de muerte.

No obstante, en enero del 2025, en una ceremonia por el aniversario del ‘Andahuaylazo’ ,calificó como “gesta de rebeldía” y “una acción política” la toma de la comisaría de Andahuaylas (Apurímac) el 1 de enero del 2005, donde asesinaron a cuatro policías.

Minimiza a Francke

Antauro Humala buscó exhibirse como un actor con mayor peso electoral que Francke. Julio Reaño / GEC

Durante la conferencia del lunes, el condenado por el ‘Andahuaylazo’ minimizó el peso político de Pedro Francke, representante técnico de Juntos por el Perú en asuntos económicos.

“Él es un individuo que solo se representa a sí mismo. Hace unos años tenía expresiones contra Julio Velarde y ahora es su hincha. Los etnocaceristas nos diferenciamos porque siempre mantenemos nuestra posición; 18 años en la cárcel y mantenemos la misma posición. No bailamos de acuerdo a la música, somos leales y consecuentes. Nuestro respaldo representa millones de votos, el señor Franke se representa solo a él mismo”, dijo.

Horas antes, Francke había asegurado en Radio Exitosa que no conoce a Humala y que si lo ve “le diré que se vaya a su casa tranquilo”. Además, recientemente dijo que le parece “un personaje nefasto”.

Con todo ello, Roberto Sánchez busca mantener unidos a sectores de izquierda, el castillismo y el nacionalismo radical, por cálculo político.

Planes

En varios momentos de la conferencia, Antauro Humala insistió en su acercamiento con Sánchez, y aseguró que este responde a una coincidencia doctrinaria y estratégica.

“Muchos dicen ‘juntos, pero no mezclados’. La verdad es que nosotros no nos sentimos excluidos, conocemos del espíritu inclusivo que tiene nuestro hermano Roberto Sánchez y, repito, nosotros estamos apoyando por convicción, por doctrina”.

También remarcó diferencias entre Sánchez y su hermano, Ollanta Humala, a quien califica de traidor.

“Roberto no es Ollanta ni tiene una Nadine al costado, y Antauro no está preso. Las condiciones son recontra optimistas”, dijo.

El etnocacerista aseguró que la decisión de respaldar a Sánchez es parte de una estrategia política de largo plazo para el nacionalismo. “Consideramos que para la ascensión electoral del nacionalismo al Gobierno tiene que darse como requisito la previa ascensión de la izquierda en el poder político de la República, siempre y cuando logre la instalación, previo referéndum, de la respectiva Asamblea Constituyente en pro de un nuevo contrato social”, aseveró.

También precisó que la propuesta de una Asamblea Constituyente se mantiene como uno de los principales puntos de coincidencia.

“Nosotros lo apoyamos por la Asamblea Constituyente, previo referéndum, la libertad del profesor Castillo y, como él lo ha dicho públicamente en el cierre de campaña en la Plaza Dos de Mayo, la nacionalización de Camisea”, declaró.

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Aunque dijo respetar la nueva postura de Sánchez de contar con Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, precisó:“Particularmente para mí es nefasto”.

Por otro lado, negó que el respaldo a Sánchez esté condicionado a la obtención de cargos en un eventual gobierno. “Nosotros no hemos pedido ningún ministerio. Ha sido un generoso ofrecimiento del mismo Roberto que hemos agradecido y anotado, pero no hemos exigido nada”, aseguró.