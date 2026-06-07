Poco después de concluir la votación, el etnocacerista Antauro Humala emitió un breve pronunciamiento para ratificar su “leal” apoyo a su aliado, el candidato presidencial, Roberto Sánchez, quien durante la campaña de la segunda vuelta intentó marcar distancia.

“Confiamos en el triunfo de Roberto Sánchez. Nosotros los etnocaceristas y nacionalistas, ratificamos nuestro apoyo leal, por convicción. Estaremos atentos a cualquier maniobra fraudista por parte de la derecha fujimontesinista y aliados. Todos juntos hasta la victoria final”, añadió.

El etnocacerista, condenado por el asesinato de policías en el ‘Andahuaylazo’, dijo que estará alerta ante cualquier intento de alterar los resultados.

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De acuerdo al conteo rápido de Ipsos Perú al 100%, Roberto Sánchez tiene 50.3% y Keiko Fujimori 49.7%.

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