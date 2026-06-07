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Antauro Humala y Roberto Sánchez
Antauro Humala y Roberto Sánchez
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO
Por Redacción EC

Poco después de concluir la votación, el etnocacerista Antauro Humala emitió un breve pronunciamiento para ratificar su “leal” apoyo a su aliado, el candidato presidencial, Roberto Sánchez, quien durante la campaña de la segunda vuelta intentó marcar distancia.

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