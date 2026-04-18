Según corroboró la Unidad de Investigación de El Comercio, al menos nueve de sus candidatos que alcanzarían una curul en el próximo Congreso bicameral 2026-2031 no han presentado sus informes obligatorios de ingresos y aportes a sus campañas ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La data que aparece en el portal Claridad del organismo electoral señala que 31 candidatos a la Cámara de Diputados, Senado y Parlamento Andino de JPP no han presentado ese documento, cuyo plazo -que se prorrogó de manera excepcional- venció el 27 de marzo.

El caso más notorio es el de Serafín Andrés Luján (Huánuco), quien prácticamente tiene asegurada una curul como senador bajo la modalidad del distrito múltiple a casi el 80 % de actas escrutadas y que no cumplió con transparentar dicho informe. Además, se trata de un reincidente: en el 2021 la ONPE le abrió proceso sancionador por la misma omisión cuando postuló al Congreso con el mismo partido.

Andrés Luján fue secretario general de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú (CONPACCP), que representa a los productores de hoja de coca. También fue uno de los testigos propuestos por la defensa del congresista Guillermo Bermejo en uno de los juicios que afrontó por presunta afiliación al terrorismo, en el 2021.

Nueve posibles ingresos de Juntos por el Perú al Congreso no transparentaron financiamiento

Más casos

Saúl Armacanqui Morales, quien podría obtener una curul en el Senado, tampoco presentó su reporte de ingresos y gastos de campaña. Al igual que Luján, tiene antecedentes, pues no transparentó sus ingresos y egresos cuando fue candidato al Parlamento Andino con JPP en las elecciones del 2021, razón por la cual la ONPE le abrió un proceso sancionador.

El mismo escenario se da con Wilfredo Verano Saravia, postulante al Senado por la región Cusco. En su caso, no presentó su informe de campaña cuando se presentó como candidato a la alcaldía distrital de Santiago, en las elecciones regionales y municipales del 2022, con el mismo partido que lidera Sánchez.

En Cusco el dirigente cocalero Julián Pérez Mallqui es otro candidato sin financiamiento esclarecido que busca una curul como diputado por el Cusco. Conocido dirigente de la CONAPACCP, Pérez es recordado por promover paros preventivos en el Vraem durante las gestiones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025) es otro que no presentó su registro.

Roberto Sánchez postula a la presidencia por Juntos por el Perú. Tiene entre sus aliados a Antauro Humala, condenado por la justicia por el asesinato de policías durante en Andahuaylazo. / SYSTEM

En su caso, tiene sentencias por falta declaración en procedimiento administrativo y lesiones graves, esto último por atropellar a una madre de familia y su hija, y no brindarles el auxilio correspondiente.

Otros candidatos que no han presentado sus respectivos informes y que tienen proyección de llegar al Congreso son Percy Osorio Palpán, aspirante a senador por Pasco y que postuló al Congreso con Renovación Popular en el 2021; María Luz Huacac Espinoza, postulante a diputada por Cusco; y Juana Jancco Espinoza, que se presentó al Senado por la Ciudad Imperial.

Del mismo modo, Luz Soto Ferrari, aspirante a diputada por la región Apurímac; y Juan Villanueva Calderón, que intenta llegar a la Cámara de Diputados representando a Cajamarca.

Problema de partido

De los 31 candidatos del partido castillista que no presentaron su informe de aportes y gastos de campaña, 15 postularon a la Cámara de Diputados, otros tanto al Senado y el restante al Parlamento Andino.

Además, 36 postulantes a diputados del partido de Roberto Sánchez consignaron S/ 0 en sus ingresos. La situación se repite con 18 candidatos al Senado y uno al Parlamento Andino.

Sin respuestas

El Comercio trató de comunicarse con los candidatos al Congreso mencionados, pero el coordinador de prensa de JPP indicó que no darían declaraciones al respecto. Los candidatos que no declaren sus ingresos pueden ser sancionados con una multa no menor de 1 UIT (S/5.500) ni mayor de 5 UIT (S/27.500).