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Resumen

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Roberto Sánchez, el candidato presidencial que promete luchar contra la corrupción y respalda la transparencia de los comicios no parece exigir lo mismo en su partido, Juntos por el Perú (JPP).

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