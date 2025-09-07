Fernando Vivas
Fernando Vivas

APP al 2026: ¿ya llegó a su techo? Una crónica de Fernando Vivas sobre cómo se prepara el partido para las próximas elecciones
Nunca ha peleado una final, ni siquiera un repechaje. O sea, no ha estado entre el par que se arranchaba los votos para ver a cuál de los dos pasaba a segunda vuelta contra Keiko o contra un antisistema. Pero Alianza Para el Progreso (APP) ha saltado todas las vallas desde que César Acuña la fundó el 2001 tras dejar Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular). Y no ha perdido el ‘core’ de su Sólido Norte ex aprista, La Libertad; dónde César ha sido alcalde, gobernador ‘papá’ y hoy repite el plato, con una espantosa crisis de inseguridad que lo ha llevado a pedir el viernes que se decrete estado de sitio con toque de queda en Trujillo .

