El partido Alianza Para el Progreso (APP) anunció una investigación contra Oscar Acuña, hermano de César Acuña, luego de un reportaje periodístico que reveló presuntos pagos de coimas por parte de la empresa Frigoinca, involucrada en el caso Qali Warma.

El comunicado publicado este miércoles precisa que toman esta decisión tras la difusión del reportaje de “Punto Final” donde se informa sobre el testimonio de un colaborador eficaz que, ante la fiscalía, acusó a Acuña Peralta de recibir supuestos pagos ilícitos.

APP anunció el inicio “inmediato de la investigación correspondiente” y aseguró que Oscar Acuña no va a participar en las elecciones generales del 2026, en el texto firmado por la Dirección Ejecutiva Nacional del partido.

El hermano de César Acuña, dirigente del partido APP en La Libertad, habría participado de forma irregular en la entrega de permisos para la fábrica de la empresa Frigoinca en Chepén, La Libertad.

Según el colaborador eficaz al cual tuvo acceso el reportaje y que está en poder del Ministerio Público, el hermano del exgoberador de La Libertad habría recibido pagos ilícitos como coima para favorecer las operaciones de esta firma involucrada en otros casos de corrupción.

Estos pagos se habrían entregado de octubre a diciembre del 2023 en seis depósitos por un valor de unos 77 mil soles.