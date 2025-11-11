Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

APP cierra filas con candidata de la plancha de César Acuña: ¿Cuáles son las consecuencias del uso del programa Llamkasun Perú para realzar su imagen?
La dirigencia de Alianza para el Progreso (APP) ha decidido cerrar filas y respaldar a Jessica Tumi Rivas, directora del programa social Llamkasun Perú, luego de que “Punto Final” revelara que la también integrante de la fórmula presidencial apepista ha realizado más de 40 viajes oficiales desde el 2024, que usa para promocionar su imagen en redes sociales.

