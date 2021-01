Conforme a los criterios de Saber más

El congresista Luis Valdez, de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), y su colega de partido Richard Acuña, quien acompaña a su padre César Acuña en sus viajes dentro del país por la campaña electoral, pasaron las celebraciones de fin de año en la ciudad de Miami (Estados Unidos) antes de retomar sus respectivas actividades políticas.

Sin embargo, una vez en el país, Valdez fue consultado sobre el porqué no acató el aislamiento preventivo tras su arribo. La respuesta del congresista fue que llegó al Perú el 3 de enero, un día antes de que entre en vigencia la medida establecida por el gobierno.

“He venido antes de que entre en vigencia esta norma, ayer [3 de enero]. Pero, hay un requisito indispensable para poder ingresar, ya sea un peruano o turista, de traer tu prueba negativa de COVID-19 y es lo que yo he presentado. Una prueba que saqué en Estados Unidos y presenté antes de embarcarme. Me hice la prueba y la cuarentena solo rige para aquellos que vienen a partir del 4 de enero. No obstante, la prueba la hemos hecho mi esposa e hijo, los resultados son negativos. Siempre lavándose las manos, poniéndose protección facial, manteniendo la distancia social. Así nos cuidamos todos también”, respondió el congresista.

El decreto supremo emitido el 31 de diciembre del 2020, especifica que a partir del 4 de enero, la cuarentena es obligatoria, por un periodo de 14 días calendario contados desde el arribo al Perú, para todas las personas que ingresen al territorio nacional. Sin importar el medio de transporte o país de procedencia.

Una foto compartida en redes sociales muestra al congresista reunido en Miami, como parte de las celebraciones de fin de año, con el excongresista Richard Acuña. En la imagen, ninguno de los acompañantes usa mascarilla ni mantiene la respectiva distancia social.

Luis Valdez sobre viaje a Miami: “Tenía problemas familiares que debía atender”

Al margen de que el congresista calificó el viaje como “un error político” y que la normativa no los alcanzaba, los médicos infectólogos Augusto Tarazona y Eduardo Gotuzzo respondieron a El Comercio que los dos políticos debieron cumplir una cuarentena como medida preventiva.

El doctor Gotuzzo dijo que cualquier persona que llegue al Perú “potencialmente puede contagiar”. Por tanto, deben cumplir la cuarentena en su domicilio para monitorear si no son portadores del nuevo coronavirus.

“Eso es importante no solo para políticos, sino que cualquier persona que viaja puede traer [el virus]. Los exámenes que se hacen no son suficientes. Eso pasó al comienzo de la pandemia”, añadió Gotuzzo.

Por su parte, el presidente del Comité de Salud Pública del Colegio Médico del Perú, Augusto Tarazona, indicó que los políticos debieron someterse a una cuarentena voluntariamente “si es que tienen en consideración la salud de la población”.

Los dos médicos infectólogos indicaron que haber presentado una prueba que descarte que son portadores del virus no garantiza que se puedan haber contagiado en su trayecto a Perú.

“Hoy en día se pueden hacer la prueba, dos días antes [de viajar], pero aún así eso no garantiza que en el aeropuerto se hayan contagiado. Tengo pacientes que se han contagiado no en el avión, sino en la sala de espera, donde se recogen las maletas. En muchos lugares se pueden contagiar”, anotó Gotuzzo.

Por su parte, Tarazona agregó que “por responsabilidad social y moral, ellos debieron haberse sometido a las directivas del Ministerio de Salud aún cuando llegaron horas antes de la entrada en vigencia [de la normativa]”. Con mayor razón cuando se sabe, desde semanas antes, que una nuevas variantes del COVID-19 han sido detectadas en diversos país. “Eso no lo hemos sabido una hora antes de la restricción, se sabía varias semanas antes”, indicó.

“Viniendo de personas públicas da un mal ejemplo y mensaje de doble cara al país. En sus hechos y actos muestran que no les interesa la salud”, cuestionó Tarazona. Además, Gotuzzo dijo que la vigilancia de síntomas es responsabilidad de las personas, pero también del Estado. “El país lo que tiene que hacer es vigilar a las personas. Si hacen fiebre, se tiene que tomar una muestra y tendrá que costearse un genoma en el INS. Todo el que llegue tiene que estar en observación 10 días mínimo sin síntomas. Es responsabilidad de las personas, pero también del Estado. Es importante que las personas sepan que pueden llamar, pero que sean teléfonos que respondan”, concluyó.

Luego de llegar a Perú, los políticos de APP cumplieron actividades. El lunes 4, horas después de llegar a Perú, el congresista Valdez respondió a la prensa en los exteriores del Congreso. Posteriormente, de acuerdo con las actividades que compartió en su cuenta de Twitter, el miércoles 6 se reunió con representantes de los licenciados en reserva de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El Comercio se comunicó telefónicamente con el congresista Luis Valdez para recoger sus descargos para esta nota. Sin embargo, pese a que respondió la llamada, cuando se le hizo la pregunta sobre por qué decidió no acatar una cuarentena voluntaria tras su viaje a Miami, arguyó que no escuchaba la conversación.

Luego de eso, la llamada fue cortada y vía WhatsApp indicó que tenía problemas de comunicación. Por esa razón, enviamos nuestra consulta por esa vía de comunicación, pero hasta el momento no contamos con una respuesta.

El congresista tuvo esta semana una reunión dos días después de su viaje a Miami. (Captura: Luis Valdez/Twitter)





Quien también ha participado en actividades políticas es Richard Acuña. También el miércoles 6, acompañó a César Acuña en el recorrido que hicieron en la ciudad de Puno como parte de la campaña electoral.





Richard Acuña ingresa a la plaza mayor de Puno para una actividad política. (Foto: Carlos Fernández/Colaborador de El Comercio)





Además de Puno, el congresista ha visitado las regiones de Moquegua, Tacna y este viernes rumbo a Arequipa como parte de su itinerario electoral. Este Diario intentó comunicarse con el excongresista Richard Acuña, pero no obtuvimos respuesta hasta la publicación de esta nota.

Por otro lado, el candidato a la Presidencia por el partido Victoria Nacional, George Forsyth, visitó Brasil esta semana para reunirse con el expresidente Michel Temer y el secretario de Educación de estado de Sao Paulo, Rossielli Soares. Fuentes del equipo de campaña de Forsyth informaron a El Comercio que el candidato llegó el jueves por la noche a Perú y se encuentra cumpliendo la cuarentena obligatoria. En ese sentido, no realizarán actividades de campaña.





George Forsyth reunido con el secretario de Educación de estado de Sao Paulo, Rossielli Soares, con quien recorrió las instalaciones del Centro de Midias. (Foto: Victoria Nacional)

Otro de los congresistas que salió del Perú el 27 de diciembre fue Manuel Merino de Lama, quien tuvo como destino también Estados Unidos. Sin embargo, de acuerdo con una consulta hecha por El Comercio, hasta la fecha no ha retornado al país.

Certificado migratorio de Manuel Merino. (Imagen: Migraciones)





