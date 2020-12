La candidata presidencial del Partido Aprista, Nidia Vílchez, pidió una auditoría al sistema de inscripción de partidos ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), a los que responsabilizó de la situación que atraviesa su agrupación política que no pudo inscribir 24 de sus 27 listas de candidatos al Congreso en el plazo establecido.

En declaraciones a RPP, la exministra aprista dijo que el Apra optó por inscribir todas sus candidaturas de manera virtual por la cantidad de documentos que tendrían que remitir, pero que el sistema electrónico de los JEE no soportó “24 usuarios”.

“Un sistema que no soporta 24 usuarios, creo que tiene que pensar muy bien qué sistema ha habilitado el JEE por lo lento que se puso, entre otros problemas que informó el personero encargado de inscribir”, indicó.

“Las regiones San Martín, La Libertad, Callao, Lambayeque, entre otros, también se inscribieron en sus regiones y no aparecen inscritos en el JEE a nivel de sus informes generales que hemos visto ayer. Si esto es así, estaríamos ante una manifiesta voluntad de fraude”, exclamó.

Nidia Vílchez dijo que tendrán responsable internos si se rechazan candidaturas del Apra. (RPP)

En el registro oficial del JNE, el Partido Aprista solo ha presentado la inscripción de sus candidaturas de la plancha presidencial y en tres circunscripciones a nivel nacional: Arequipa, Junín y peruanos en el exterior. El resto de jurisdicciones, incluyendo los 34 candidatos al Congreso por Lima, no fueron registrados en el plazo que se venció el 22 de diciembre.

“El proceso de inscripción del Apra que hizo ante el JEE Lima se hizo el 22 (de diciembre) a las 5 p.m., pero otras jurisdicciones se fueron inscribiendo desde el jueves, viernes, sábado y tenemos las conformidades incluso. Por eso solicitaré que se revise el sistema del JEE y de las jurisdicciones donde se han inscrito mis compañeros”, manifestó Vílchez.

La candidata presidencial reconoció que hubo “negligencia” en la personería legal de su partido, pero aseguró que esta será evaluada en el fuero interno del Apra, a la espera de que el JNE responda sus reclamos.

“Debo reconocer que hay una negligencia de la personería del partido [...] Indudablemente también hubo negligencia interna. Ante esto el recurso presentado por el personero tendrá que ser respondido por el JNE”, comentó.

“Dejemos que el JEE haga su papel y si en extremo resolviera en segunda instancia (en contra de la candidatura del Apra) tendremos nosotros responsables, quienes tendrán que asumir y poner sus cargos a disposición para responder al Apra por una posible negligencia. Espero no llegar a ese extremo”, concluyó.

Problemas en el local de Alfonso Ugarte

Nidia Vílchez también señaló que, en la reunión que mantuvo ayer con la dirigencia del Apra para evaluar la situación de las candidaturas al Congreso no registradas, no le permitieron ingresar al local partidario ubicado en la Av. Alfonso Ugarte, en Breña.

“Ayer no me dejaron entrar a Alfonso Ugarte. Cité a los candidatos de Lima y Callao para poder recibir sus informes de cada uno y la militancia. No me abrieron el local de Alfonso Ugarte. [¿Quién no le permitió el ingreso a la candidata presidencial?] No lo sé, tal vez alguien se resiste a la renovación del Apra [...] Toque la puerta por 20 minutos, había personas adentro”, detalló.

La exministra evitó detallar quiénes serían las personas detrás de los intentos de frustrar sus reuniones partidarias o sus candidaturas congresales, pero señaló que en caso el JNE falle en su contra, tomarán medidas internas contra los responsables.

