Carla García, hija del expresidente Alan García, y el excongresista Javier Velásquez Quesquén informaron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aprobó reincorporar a 11,000 militantes desafiliados del Partido Aprista.

“Hoy volvemos con todo”, señaló Velásquez Quesquén en su cuenta en Instagram, donde agradeció a los abogados Humberto Abanto y Gilberto Carrasco por la defensa ante el organismo electoral, además de García Buscaglia.

“Me informan que el Jurado Nacional de Elecciones ha votado y que su voto es a favor de reincorporar a las 11,000 apristas, que fueron desinscritos (sic) del partido de manera injusta. Gracias, Humberto Abanto. Gracias abogados. Gracias JNE”, indicó Carla García en su cuenta en “X”.

Semanas atrás este Diario reveló que problemas administrativos con la inscripción del personero legal del Partido Aprista Peruano derivaron en la desafiliación de 11 mil militantes.

A través de las redes sociales, integrantes de la agrupación denunciaron que fueron despojados de su militancia de manera sorpresiva, lo que les impediría participar como candidatos en las elecciones generales y municipales y regionales del 2026.

En el grupo de afectados figuran Javier Velásquez Quesquén, Renzo Ibáñez, Pilar Nores, entre otros militantes del partido de la estrella.

Cabe indicar que el excongresista Jorge del Castillo anunció su intención de postular a la presidencia en las elecciones generales de abril de 2026 por el Apra, junto al también exparlamentario Mauricio Mulder.

Por su parte, Mulder Bedoya no descartó una eventual postulación de Carla García, hija del fallecido expresidente. “Ella puede ser una candidata como cualquier otra persona”, dijo.

Agregó que las candidaturas serán definidas mediante comicios internos bajo la modalidad de “un militante, un voto”.

Además de su fórmula presidencial, el Partido Aprista buscará presentar listas al Congreso, el Senado y el Parlamento Andino, y posteriormente, competir en las elecciones regionales y municipales del próximo año.