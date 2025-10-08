Los excongresistas Jorge del Castillo y Mauricio Mulder inscribieron sus respectivas precandidaturas para ser elegidos como postulantes del Partido Aprista para la presidencia de la República y la primera vicepresidencia respectivamente en los comicios generales del 2026.

Este miércoles 8 de octubre, en el local partidario del Apra en Miraflores, encabezaron la presentación formal de la lista que ambos integran junto a la secretario general de su partido, Belén García Mendoza.

“El compañero Mauricio Mulder, que todos conocen, va como primer vicepresidente, un brillante parlamentario y creo que con su vuelta al Congreso porque también va a participar en la lista parlamentaria, significa la recuperación del espíritu del Congreso, del debate, de la polémica, de la discusión limpia y alturada”, comentó Del Castillo ante la prensa.

Jorge del Castillo, Mauricio Mulder y Belén García inscribieron formalmente su precandidatura para elecciones del 2026. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

“La compañera Belén García es nuestra secretaria general del partido actualmente y tiene una trayectoria desde niña en el Apra. No es una improvisada, ha venido escalón por escalón”, detalló.

El excongresista aseguró que no serán la única lista para la presidencia dentro del Apra y destacó que serán el único partido político que realice elecciones internas entre sus 50 mil afiliados.

“Son elecciones de verdad porque hay varias listas, no es una sola, y vamos a competir limpia y democráticamente y todos nos hemos comprometido a que el que gane será respaldado cerradamente por todos”, aseguró Del Castillo.